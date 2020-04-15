Игорь Шпектор: «Комиссия по ЖКХ всегда готова поддержать республику»

Президент ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера», экс-мэр Воркуты Игорь Шпектор вновь вошел в состав Общественной палаты России. Он является членом палаты уже девять лет, и трижды назначался в ее состав президентом страны. В интервью «Республике» председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам рассказал о своей нынешней работе и инициативах, с которыми обращается в правительство.

– Я курирую строительство, дороги и ЖКХ. За прошлый год объехал 166 городов в 34 субъектах Российской Федерации, начиная от Крыма и заканчивая Камчаткой. Все поездки запланированы по утвержденному графику. Поездки очень напряженные, приходится осуществлять проверку состояния жилищно-коммунального хозяйства, финансирования ЖКХ, качества обслуживания домов управляющими компаниями, работы водопроводных, коммуникационных, очистных сооружений, обращения с твердыми коммунальными отходами, капитального строительства и ремонта. После каждой поездки я обращаюсь в ведомства, в правительство, в том числе к президенту и председателю правительства, по тем мерам, которые с моей точки зрения должны быть приняты в том или ином регионе.

– Удается реально помочь регионам?

– Да, я могу сказать, что ни одно обращение не остается без внимания. Есть целый ряд вопросов, которые удалось решить. Например, добиться выделения Дагестану 4,5 миллиарда рублей, Магадану – 500 миллионов, выделения средств на строительство дорог по национальному проекту «Безопасные дороги». Есть вопросы, которые мы вынуждены ставить перед регионами, где руководство не справляется со своими обязанностями, слабые губернаторы. И есть добросовестные люди, которые, наоборот, подвергаются гонениям со стороны губернаторов, потому что были не согласны с их точкой зрения. Вообще, комиссия работает в очень жестком графике, практически все время мы находимся в поездках.

– Сферой вашей деятельности сейчас является вся страна, а родной Республике Коми уделяете внимание?

– Что касается Республики Коми, в прошлом и позапрошлом годах наша комиссия приезжала в Ухту и Усинск. Я бы сказал, что, в отличие от многих других регионов, Коми достаточно пассивна – регион мог бы ставить более серьезные вопросы. У вас есть толковые люди, но они зажаты. Вопросы, которые можно было бы обозначить, не ставятся перед федералами. Не могу сказать, что таков северный менталитет, я посещаю массу северных городов, и есть территории с очень активной позицией.

– А что сейчас, на ваш взгляд, самое актуальное в сфере ЖКХ?

– На днях я был вынужден обратиться к председателю правительства России по одному из таких вопросов. Снижение платежеспособности населения сильно сказывается на отрасли ЖКХ, но проблему надо решать не тем, что убирать налоги и вводить штрафы, а тем, чтобы помочь нуждающемуся населению. Конкретно каждому человеку оказать грантовую помощь для оплаты ЖКУ. Ведь в системе ЖКХ работает 2,5 миллиона человек, люди должны получать зарплату.

Бесспорно, в зоне риска сейчас в первую очередь находятся врачи, но не меньше рискуют и дворники, работники управляющих компаний, дезинфицирующие лестничные площадки, работники, занятые на переработке коммунальных отходов, слесаря, которые делают обход подвалов, ремонтируют канализацию и так далее. Все они тоже очень рискуют. И то, что сегодня люди перестают платить за услуги ЖКХ, приводит к тому, что не хватает денег даже на зарплату.

Или взять такую вещь, как обработка подъездов дезинфицирующими средствами. Где взять на это деньги? И сейчас я обращаюсь в правительство о выделении на эти цели дополнительных средств. Многие считают, что управляющие компании воруют, но это не так, в подавляющем большинстве это добросовестные организации, но у них не хватает средств.

– Как раз в связи с такой ситуацией управляющие компании Воркуты направили коллективное письмо в адрес председателя правительства страны Михаила Мишустина и врио главы Коми Владимира Уйба. Они просят предусмотреть меры поддержки коммунальщикам Заполярья, которые находятся в наиболее тяжелой ситуации. У них в связи с коронавирусом колоссальные убытки, население теряет в зарплате и не платит за коммуналку.

– Наша комиссия готова оказать всяческую помощь республике и конкретно Воркуте. Но вы сейчас в очередной раз показали мне поведение той же Воркуты. Есть Общественная палата, утвержденная президентом России, это серьезный орган, и к нам активно обращаются очень многие регионы и города, но от Воркуты таких обращений нет. Управляющие компании подвергнуты сегодня серьезным рискам банкротства. Воркута, имея своего человека в Общественной палате, члена наблюдательного совета по реформированию ЖКХ, тем не менее ко мне не обращается. Есть обращения с Чукотки, из Иваново, Салехарда, а от Коми нет. Вместо этого управляющие компании пишут председателю правительства. Я, честно говоря, удивлен.

– Так, может, стоит напомнить работникам сферы ЖКХ республики, что у них есть свой человек, вхожий в профильные федеральные ведомства, который реально способен помочь?

– К сожалению, на сегодня эта возможность не используется. Я уже не говорю о том, что многие города крайне заинтересованы, чтобы комиссия Общественной палаты России приехала и сделала выводы по состоянию отрасли ЖКХ. За все годы я ни разу не получил приглашения от Воркуты.

– Если пригласят – приедете?

– Обязательно приеду. Знаете, когда я приезжал в Усинск на юбилейные торжества, то хотел параллельно провести целый ряд совещаний по проблемам жилищно-коммунальной отрасли. Но сказали – не надо, давайте будем только праздновать.

18 мая я лечу в Калугу, затем в Великий Новгород, потом на Алтай. Будем рассматривать ситуацию с дорогами. В Коми оказалось, что 80 процентов дорог находятся в нормативном состоянии, в результате республика не получила финансирования на такие работы. У меня есть определенные сомнения, ведь если проверить состояние региональных, межпоселковых дорог, наверняка далеко не все благополучно. В Марий Эл два процента дорог в нормативном состоянии, и они получили деньги, а Коми нет.

– Сейчас все находятся на режиме самоизоляции. Вы тоже работаете удаленно?

– Работаю, естественно, дома, веду огромную переписку, жалобы приходят со всех регионов. Наша комиссия в течение года получает обращений значительно больше, чем все другие комиссии. Поэтому, конечно, приходится работать каждый день. Мои помощники в Москве, я – в Питере. Вчера был на строительных площадках Приморского микрорайона. Стройка стоит, хотя можно спокойно организовать работу на строительных площадках. Нужно обязательно соблюдать меры предосторожности, но нельзя останавливать стройки, особенно на северных территориях. Почему стоят краны, если можно надеть маски, продезинфицировать краны и продолжить работы? В результате компании несут дикие убытки. Степашин – мой шеф в наблюдательном совете президиума минстроя – тоже категорически возражает против той ситуации, которая сложилась. На стройках надо продолжать работу.

Беседовала Галина ВЛАДИС

Фото из архива «Республики»