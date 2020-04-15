Семьям с детьми установили новый вид помощи

В соответствии с указом президента страны №249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей.

Как сообщает отделение Пенсионного фонда РФ по Коми, выплата будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

По словам председателя правления Пенсионного фонда России Максима Топилина, территориальные органы фонда при наличии возможности персонально проинформируют семьи о праве на выплату.

– Средства на детей до трех лет смогут получить около 2,3 миллиона семей, – отметил глава ПФР. – Для оптимизации процесса отделения фонда в субъектах предпримут все меры по уведомлению владельцев сертификата о том, что у них есть право на выплаты.

ПРИМЕРЫ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ – Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по пять тысяч рублей на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тысяч рублей за три месяца. – Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 тысяч рублей в сентябре. – Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тысяч рублей (по пять тысяч на каждого из трех детей), в июне – 10 тысяч рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тысяч рублей за три месяца. – Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тысяч рублей в августе: по пять тысяч рублей за каждый месяц, начиная с мая.

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь, при наличии у семьи соответствующего права. Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Заявления также принимаются в территориальных управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда. Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а также по телефонным номерам отделений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

Галина ГАЕВА

Фото ufa.kp.ru