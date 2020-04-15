Ремонт в условиях самоизоляции

В ижемской деревне Бакур приступили к ремонту Дома культуры. Коллектив сельского учреждения культуры сейчас находится на режиме самоизоляции, и мероприятия в клубе не проходят.

Бригада из четырех человек приступила к демонтажу полов в фойе. Здесь также отремонтируют сцену и заменят входную дверь. Дом культуры обновится зрительными креслами, сценическими костюмами, одеждой сцены, современным оборудованием. Клуб в Бакуре расположен в деревянном здании бывшей церкви Спаса нерукотворного образа постройки конца шестидесятых годов позапрошлого века.

Как сообщили «Республике» в пресс-службе администрации Ижемского района, муниципалитет четвертый год принимает участие в проекте «Местный дом культуры» федеральной программы «Культура малой родины», направленной на обеспечение и развитие материально-технической базы сельских учреждений культуры. В 2020 году этот проект будет реализован в Бакуринском доме культуры и Малогаловском доме досуга. На ремонт и укрепление материально-технической базы Дома культуры в Бакуре выделено почти полтора миллиона рублей.

Помимо этого, в Ижемском районе сейчас завершается укрепление подтопляемого участка автомобильной дороги в Заречье. Габионными конструкциями необходимо укрепить по четыреста метров откосов с обеих сторон дороги на размываемом паводковыми водами участке. Укрепительные работы проведут еще на протяжении семидесяти метров. Подрядчикам в рамках контракта также предстоит укрепить дамбу в береговой зоне.

После паводка на дороге снимут старое асфальтовое покрытие, проведут отсыпку щебенкой и летом уложат новый асфальт. Закрытие дороги во время ремонтных работ не планируется.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru