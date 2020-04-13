Жизнь за рубежом в условиях пандемии

Как чувствуют себя в условиях самоизоляции во время пандемии коронавируса уроженцы Республики Коми, живущие в Австралии и США, и какова ситуация в их странах, узнавал журналист «Республики».

Семья известного сыктывкарского боксера Виктора Оганова уже более десяти лет живет в Западной Австралии, в городе Перте. Как рассказала жена Виктора Светлана, официально карантин в Австралии объявили неделю назад, но так как младшие дети, а их у Огановых четверо, уже три недели назад приболели ОРЗ, руководство школы отправило их на онлайн-обучение. По словам женщины, сразу после обострения ситуации по коронавирусу в мире, если ребенок приходил с симптомами простуды в школу или детсад, его изолировали от других детей, звонили родителям и просили забрать.

– Тесты моим детям не делали. Тесты делают только тем, у кого высокая температура, у кого был подтвержденный контакт с заболевшим, и тем, кто приехал из-за границы. У меня у самой в течение пяти дней была температура 37,4. Доктор сказал: «У вас обычная простуда, с температурой 37 никто с вами даже возиться не будет». Сейчас у нас закрыли границы не только в Австралию, но и между штатами. И теперь в Сидней уже невозможно просто так выехать, если, конечно, ты не востребованный специалист, – рассказала собеседница издания. – В нашем штате очень низкие цифры заболеваемости и смертности в сравнении с другими. По сегодняшним данным, в Западной Австралии протестировано 18 731 человек, выявлено за все время 470 заболевших. Выздоровевших 170 и шесть летальных исходов. Все умершие – старые люди.

Что характерно: австралийцы смели все с полок магазинов. По словам Светланы, они с мужем не перестают удивляться, откуда такая паника у не пуганных войнами и глобальными катастрофами австралийцев. В этом смысле Россия – страна многострадальная, но в данном случае россияне оказались более спокойными.

– Я пришла как-то в магазин за продуктами и, увидев пустые прилавки, сначала не поверила своим глазам: там уже не было ни муки, ни соли, ни сахара, ни туалетной бумаги. Люди разобрали все, что можно, – рассказала женщина. – Раньше мыло кусковое лежало, никому не нужно было, все пользовались только жидким мылом. А сейчас и его расхватали. Я соду искала и случайно последнюю пачку нашла в одном из магазинов. Мы, конечно, в России переживали 90-е годы, когда полки магазинов были абсолютно пустые. Поэтому русским как-то еще понятно беспокоиться и запасаться впрок. Однако моя мама, живущая в Коми, говорит, что все в магазинах есть. Но почему в Австралии такой ажиотаж, не понятно. Несмотря на то что установлены нормы – не больше пачки муки на человека, не больше пачки соли, масла, коробки яиц, все равно к обеду уже ничего на полках нет, хотя продавцы говорят, что выкладывали все с утра. Даже мяса не осталось. При этом в новостях говорят, что производство увеличивается. Моя подруга работает в компании, которая поставляет свинину на всю Австралию, так и она удивляется тому, что происходит. Такое ощущение, что люди вдруг стали много есть и ходить в туалет.

У Светланы Огановой свой магазин российских продуктов, единственный русский магазин в штате. Работает она только на русских покупателей. Поскольку у нее не такие товары, которые люди покупают каждый день, в свое время она перевела магазин в онлайн-режим. Сейчас ей приходится работать 24 часа в сутки:

– Мне уже с утра идут сообщения на телефон: «Светлана, когда можно заехать за гречкой? Светлана, можно я срочно заберу свой товар прямо со склада?» Из-за того, что многие бизнесы перешли в онлайн, почта перегружена. А так как по инструкции безопасности надо соблюдать не менее полутора-двух метров между людьми, почта обслуживает не более четырех человек в офисе. Из-за этого работа задерживается, и многие люди просят оставить им на складе коробки, чтобы они приехали и забрали их сами. У меня заказов стало очень много, я только успеваю заказывать товар в России и паковать коробки. Слава богу, перебоев с поставками нет. Но все быстро разбирается. На днях в Сидней пришел большой контейнер, мне оттуда звонят и говорят, что половины товара уже нет, консервы все смели. Люди берут тушенку, молоко длительного хранения. В магазинах даже женских прокладок нет. При этом бензин подешевел. Неделю назад он стоил 1 доллар 40 центов, а сегодня утром – 84 цента. Это притом, что вторник у нас – самый дорогой день недели. Мы у себя в семье, конечно, не паникуем, но этот ажиотаж неприятен.

В Перте пока патрули людей на улицах не останавливают, потому что ситуации в штате еще не самая плохая. Просто больше стало охраны, она следит за тем, чтобы люди соблюдали дистанцию в магазинах, чтобы не набирали лишнего в продуктовые корзины, чтобы паники не было. Места массового скопления людей закрыты, некоторые автобусы отменены, так как первые случаи коронавируса в Перте выявили у работников автопарка. А первые зараженные в Австралии появились из числа пассажиров круизных лайнеров, которые потом просто стали отправлять назад, не дав причалить. В Сиднее в отличие от Перта все жестче, так как заболеваемость там намного выше и болеет много молодых, за хождение по улицам там уже установлен немалый штраф.

Правительство Австралии поддерживает тех, кто потерял в этой ситуации работу, и тех, у кого много детей. Так, без работы осталась старшая, 19-летняя дочь Огановых, работавшая в кафе. По закону она будет получать в течение полугода по 550 долларов каждые две недели. А Светлане как многодетной маме перечислили разовую помощь от государства в сумме 850 долларов. Главе семьи Виктору повезло больше, чем дочери. До объявления пандемии он работал на двух предприятиях. На одном потерял работу. А второе, где он был охранником на массовых мероприятиях, предложило ему уехать на время пандемии на одну из шахт, расположенных на севере штата. Это что-то вроде вахты. В его обязанности входит измерять температуру у шахтеров до и после смены. И это лучше, чем остаться совсем без работы. По словам Светланы, шахты в стране действуют, там строго следят за тем, чтобы коронавирусом не заразились шахтеры, иначе шахту придется закрыть, а это большой урон для страны.

– Мне-то не привыкать к сидению дома, у нас четверо детей, и это мой привычный режим. А вот детей жалко, – призналась Светлана. – Хорошо хоть, что мы живем в своем доме, у нас большой участок. На улице сейчас 36 градусов жары. Дети во дворе качаются на качелях, купаются в надувном бассейне. Но все равно скучают по общению. Младший Миша, которому четыре года, говорит: «Не нравится мне этот карантин. Я хочу с друзьями в парке на каруселях кататься». Приходится утешать его обещанием, что скоро это обязательно будет.

Другая собеседница издания – Анна Кравец до отъезда в США жила в Воркуте. После окончания института в Кирове уехала в Америку. Сейчас живет в городе Форт-Ли, через реку от Манхэттена, очень близко к сити.

– Мы находимся ближе всего к Нью-Йорку, и наш штат и штат Нью-Йорк сейчас считаются самыми большими очагами заражения коронавирусом в силу того, что здесь живет огромное количество человек – 18 миллионов только в Нью-Йорке. Многие, кто живет здесь, ездят на работу в сити. Но сейчас все сидят дома уже три с половиной недели, – рассказала Анна Кравец. – Пик смертности прогнозируют к концу этой недели, то есть это те, кто заболел около десяти дней назад. Вирус берет всех, но в основном в группе риска люди от 55 лет и выше. Хотя медсестры из госпиталей Нью-Йорка говорят в своих видео на фейсбуке, что много и тяжело заболевших среди молодых.

По словам женщины, продукты из магазинов начали скупать еще две недели назад, но у американцев и так в подвалах немало хранится консервации, как в России, поэтому в магазинах пока все есть. Только в местном русском магазине стало пусто: из пяти баз, с которыми они работают, закрыли три, потому что выявили больного, всех посадили на карантин.

– Что мне очень нравится в американцах – это их сплоченность, – пояснила Анна Кравец. – Все люди сейчас работают как живой организм и все с большим пониманием относятся к работе врачей и медсестер. Я думаю, медработникам поставят памятник после всего этого, и каждая страна должна будет это сделать. Что касается меня, то я все это время работала. У меня своя студия, и я там все время в принципе работаю одна. У меня молодой бизнес, зимой заказов не очень много. Будем надеяться, что к маю жизнь возобновится, и заказы пойдут. Полгода назад я испытала стресс посильнее сегодняшнего, поэтому для меня самоизоляция – это время заняться тем, что я хотела давно сделать для своей работы, развиваться, изучать рынок, что-то придумывать. Здесь я научилась не терять время и стараться из всего извлекать пользу. Конечно, мой бизнес пострадал, я потеряла заказы и влезла в долги. Но это пройдет.

Штрафов за нарушение самоизоляции в городе нет: люди с пониманием относятся к ситуации, и большинство сидит дома. На улицу выходят, но все улыбаются друг другу с расстояния двух метров. Точно так же и в магазинах: все держат дистанцию. В основном ходят в масках и перчатках.

– Конечно, в этой ситуации люди с другими заболеваниями отодвинулись на второй план. В больницы не попасть. Моя подруга больна онкологическим заболеванием и не может получить химиотерапию, потому что пока берут только больных вирусом и тех, у кого серьезные проблемы с сердцем – инфаркты или инсульты. Трамп со своей командой объявили на той неделе, что это не вина людей, что они заболели коронавирусом, поэтому лечение для тех, у кого нет медицинской страховки, будет бесплатным. Его покроют страховые компании, – рассказала воркутинка.

Галина ГАЕВА

Фото из личного архива Виктора Оганова и Анны Кравец