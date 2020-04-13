Управляющие компании Воркуты просят поддержки

Руководители одиннадцати управляющих компаний Воркуты подписали совместное обращение в адрес председателя правительства России Михаила Мишустина и врио главы Коми Владимира Уйба.

В заявлении, как сообщила пресс-служба администрации Воркуты, коммунальщики просят при принятии второго пакета мер по поддержке регионов и бизнеса из-за последствий пандемии коронавируса учесть и проблему управляющих организаций Заполярья. Сейчас сборы платежей у УК уже упали на 30 процентов в сравнении с мартом текущего года.

В документе указано, что коммунальщики Воркуты поддерживают действия президента страны, а также главы Коми, направленные на сохранение здоровья граждан, их защиту от распространения новой коронавирусной инфекции. В то же время из-за массового падения доходов граждан неизбежен значительный рост неплатежей за жилищно-коммунальные услуги. Выбирая между покупкой продуктов питания и товаров первой необходимости и оплатой ЖКУ, люди выберут первое и, как следствие, перестанут оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Массовая неоплата гражданами ЖКУ приведет к тому, что их исполнителям (управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК) будет нечем оплачивать услуги своих поставщиков и подрядчиков, выплачивать зарплату своим работникам и платить налоги. Все это может привести к росту социальной напряженности, оказанию услуг ненадлежащего качества и не позволит УК должным образом провести подготовку жилого фонда к новому отопительному сезону.

Общая сумма задолженности граждан, проживающих в Воркуте, перед УК составляет более 600 миллионов рублей. В среднем уровень сборов за жилищно-коммунальные услуги на территории Воркуты – около 60 процентов. При этом работать коммунальщикам приходится в крайне сложных климатических условиях. Они испытывают значительную финансовую нагрузку при выполнении работ по уборке и вывозу снега с дворовых территорий МКД.

Учитывая, что главной задачей экономики России на сегодня является сохранение рабочих мест, избежание социальной напряженности, а также массового банкротства организаций, коммунальщики Заполярья попросили правительство страны предусмотреть отдельные меры господдержки для отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Лина ПЕРОВА

Фото воркута.рф