Пожилых людей обеспечат бесплатными свежими овощами

Тепличный комплекс «Сосногорский» совместно с региональными минсельхозом и минтрудом инициировал дополнительную социальную помощь для пожилых людей. Одиноким пенсионерам старше 65 лет, вынужденным оставаться дома на время самоизоляции в период борьбы с распространением COVID-19, будут доставлять бесплатные свежие овощи, сообщили в минсельхозе Коми.

По словам генерального директора тепличного комплекса Евгения Фатеева, предприятие еженедельно будет поставлять томаты и огурцы в социальные центры Сыктывкара, Эжвы, Ухты, Сосногорска и Княжпогостского района для дальнейшей адресной доставки нуждающимся. Помощь в доставке и распределении продукции будут оказывать привлеченные волонтеры.

– Понимая, что режим необходимой изоляции отражается в первую очередь на пожилых людях, было принято решение об оказании помощи одиноким лицам старше 65 лет. Они являются социально незащищенными группами населения, и у них нет возможности самостоятельно закупать продукты без угрозы для здоровья, – отметил зампред правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Адресная доставка будет организована уже со следующей недели. Напомним, тепличный комплекс «Сосногорский» еженедельно собирает 240 тонн овощей: 90 тонн томатов и 150 тонн огурцов. В апреле предприятие ожидает повышение объема производимой продукции благодаря увеличению светового дня. Несмотря на объявленную пандемию нового коронавируса, комплекс продолжает работать бесперебойно семь дней в неделю с соблюдением всех необходимых профилактических карантинных мероприятий.

Роман СЕМЕНОВ

Фото Минсельхоза РК