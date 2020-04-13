Каникулы закончились

С понедельника, 13 апреля, в школах Коми возобновлен образовательный процесс с использованием дистанционных технологий.

Министр образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова, говоря о планах по продолжению образовательного процесса в регионе, сообщила, что досрочное завершение учебного года в первых-восьмых классах в республике не планируется. Но в случае необходимости ведомство вернется к вопросу досрочного завершения учебного года, если того будет требовать санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Коми.

По словам Натальи Якимовой, в нерабочие дни педагоги проходили краткосрочное обучение, меняли учебные планы, разрабатывали конспекты занятий, а также подбирали наиболее интересные обучающие ресурсы:

– Минобрнауки Коми рекомендовало школам контролировать объем домашних заданий, приоритет отдавать изучению тех предметов, по которым остались новые темы. Младшим школьникам – максимально минимизировать объем работы с дистанционными и онлайн-ресурсами. При выставлении годовых оценок наши школы будут руководствоваться итогами трех четвертей или триместров. Ни в коем случае успеваемость детей не должна ухудшиться в связи со сложившейся ситуацией. Часть учебного материала мы изучим в следующем учебном году.

Министр добавила, что на сегодня для педагогов приоритетной является задача качественно подготовить выпускников 9 и 11 классов, студентов выпускных курсов к экзаменам. Она напомнила, что девятиклассники в этом году будут сдавать два экзамена – русский язык и математику, а для выпускников 11 классов начало ЕГЭ запланировано на 8 июня.

Лина ПЕРОВА

Фото Купавы ВОЛКОВОЙ