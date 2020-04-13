Недвижимость подешевеет

Эксперт с 20-летним стажем работы в сфере недвижимости Сыктывкара Клавдия Павлова считает, что жилье будет дешеветь даже тогда, когда эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется и режим самоизоляции будет снят. О том, что можно ждать на рынке недвижимости в столице Коми в ближайшее время, она рассказала «Республике».

– Кто хотел продать квартиру, пусть продает, потому что недвижимость в ближайшем будущем будет только дешеветь, – считает риелтор. – Особенно это касается тех, кто намерен уехать из республики. Из-за неопределенности ситуации сейчас возможен некоторый всплеск покупательской способности со стороны тех, кто хранит свои деньги в рублях, а не в акциях, валюте или золоте. Правда, те, кто хочет просто таким образом сохранить свои сбережения, вложив их в недвижимость, покупают в основном новострой, чем, на мой взгляд, загоняют себя в еще большее обременение. Новострой можно приобрести немного дешевле, но он потребует дополнительных больших вложений, чтобы потом туда заселиться. А тем, кому покупка квартиры не к спеху, я бы посоветовала не торопиться и подольше выбирать. Потому что купить хорошую квартиру в нынешних условиях будет просто.

По мнению Клавдии Павловой, жилье будет дешеветь по двум причинам. Во-первых, потому что уже произошло полное насыщение первичного рынка. «Первичка» уже сейчас раскупается слабо, а новые дома продолжают строиться. Это влечет за собой большой выбор недвижимости, и тот, кто первый скинет цену, тот и окажется на плаву. И, во-вторых, спрос рождает предложение. А экономический кризис резко уменьшит спрос. У людей просто не будет денег на покупку жилья. Не исключено, что режим самоизоляции и связанные с ним финансовые проблемы в перспективе спровоцируют рост продаж квартир, купленных по ипотеке, так как люди не смогут вносить платежи и будут вынуждены отказаться от дорогой недвижимости.

Вообще, на рынке недвижимости нет такого, чтобы цена на квартиры стояла. Она или растет, или падает. Просто это бывает либо сильно заметно, либо слабо. Тенденция к снижению цен на жилье в Сыктывкаре наметилась с 2015 года. В последние четыре-пять лет цены постоянно падали. Особенно это было видно после 2014 года. Обусловлено это было стимулированием новостроек и созданием дополнительных госпрограмм под новостройки. Вторичный рынок в связи с этим сильно упал, спроса на него не стало, и цены покатились вниз. Люди предпочитали брать новостройки, потому что на них была ниже ипотека. А потом появились программы господдержки при рождении второго ребенка, и ипотека именно на новострой еще больше снизилась.

Последнее время никакой покупательской активности на рынке вторичного жилья не наблюдалось. Если в хорошие времена риелтор сдавал четыре-пять сделок в месяц, то сейчас хорошо, если одну в месяц, а то и одну в два месяца.

Но в ближайшее время, по мнению Клавдии Павловой, новострой также сильно «просядет». Он уже это демонстрирует. С лета прошлого года динамика продаж у компаний, сдающих новострой, идет на спад. У них уже есть готовые дома, в которых 30-40 процентов квартир не продано.

По мнению эксперта «Республики», влияние экономических кризисов прошлых лет на рынок недвижимости даже сравнивать нельзя с нынешней ситуацией:

– Я очень хорошо помню кризис 2008 года. Тогда на фоне стабильного повышения цен на жилье произошел стремительный спад в среднем на 20 процентов, но этот спад длился всего один год. В 2009 году государство запустило программы субсидирования малоимущих слоев населения. И «очередникам» стали выдавать субсидии вместо жилья. А что на них можно было купить? Только общежитие. Но за счет этих субсидий сбалансировался рынок недвижимости. Те, кто жил в «общагах», стали продавать свои комнаты, покупать квартиры, а те, кто получил субсидии, покупал комнаты в общежитиях или однокомнатные квартиры. И потихоньку дело пошло. В 2010 году банки понизили ипотечные кредиты, и снова начался резкий всплеск покупательской способности. Тогда же в дело пошли «военные» сертификаты, рынок недвижимости снова ожил, и до 2013 года цены начали восстанавливаться и даже заметно поднялись. А в 2014 году случился очередной кризис, который длится до сих пор, а эпидемиологическая ситуация в мире только ускорила его.

Галина ГАЕВА

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