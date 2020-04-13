Игорь Шпектор вошел в новый состав Общественной палаты России

Президент страны Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты России. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В новый состав палаты по президентской квоте вошел в том числе президент ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера», экс-мэр Воркуты Игорь Шпектор.

Еще 85 членов Общественной палаты будут делегированы от общественных палат субъектов России и 43 – от общественных объединений страны.

Теперь членам палаты, утвержденным президентским указом, вместе с остальными ее членами предложено приступить к формированию Общественной палаты России в полном составе.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»