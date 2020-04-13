Сессия Госсовета пройдет в особом режиме

Очередное, третье заседание сессии Государственного Совета Республики Коми состоится 29 апреля и пройдет в особом режиме.

Как сообщает официальный сайт республиканского парламента, с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки сессионное заседание пройдет с участием ограниченного круга лиц. Распоряжение об этом подписала председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева.

В документе сказано, что на заседании могут присутствовать депутаты Госсовета, врио главы Коми, докладчики по вопросам, включенным в повестку заседания, три представителя администрации главы Коми, председатель Контрольно-счетной палаты, главный федеральный инспектор по Коми, исполняющий обязанности прокурора республики либо уполномоченное им лицо, а также работники аппарата Госсовета в количестве, не превышающем десяти человек.

Лина ПЕРОВА

Фото polymedia.ru