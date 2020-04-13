Малому бизнесу смягчат ограничения

Министерство экономики Коми совместно с региональным министерством здравоохранения и региональным управлением Роспотребнадзора займутся разработкой предложений по возобновлению деятельности субъектов малого предпринимательства с небольшим потоком посетителей. Об этом сообщает правительственный портал Коми.

Как доложил 10 апреля на заседании республиканского межведомственного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции министр экономики Константин Плехов, в регионе организована горячая линия по поддержке предпринимательства (8-800-301-59-59). В сутки специалисты горячей линии принимают порядка 600 вопросов, основная тема которых – вынужденное ограничение и прекращение деятельности.

Константин Плехов пояснил, что есть виды деятельности, где трудовые коллективы работают в ограниченном контакте с людьми, например – автомастерские, шиномонтаж, небольшие непродовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты, производители металлоконструкций, малые предприятия лесной отрасли и другие. Все они готовы при возобновлении деятельности обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм: работать в средствах индивидуальной защиты, обеспечивать термометрию работников, проветривать помещения, проводить дезинфекцию и соблюдать дистанционный режим посетителей.

– Президент Владимир Путин в своем последнем обращении к главам субъектов подчеркнул, что нельзя массово ограничивать работу предприятий малого и среднего бизнеса, надо создавать условия, чтобы предприятия возвращались к работе, соблюдая необходимые нормы и правила. Предлагаю внести изменения в действующий указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года №16 «О введении режима повышенной готовности» по созданию условий для возвращения к деятельности некоторых предприятий. Естественно, при строгом обеспечении соблюдения всех санитарных норм, – отметил Константин Плехов.

Врио главы Коми Владимир Уйба согласился с тем, что в условиях действующего ограничительного режима больше всего страдают предприятия малого бизнеса.

– Надо идти здесь на послабления, несмотря на то, что обстановка в регионе по коронавирусу напряженная. Но мы должны понимать, что этот комплекс карантинных мер, которые, конечно, необходимы, чтобы остановить распространение вируса, может стать удушающим для экономики. Это недопустимо. Нужна золотая середина, давайте ее отрабатывать и вводить эти меры послабления. Готовьте предложения. При обязательном выполнении всех санитарно-эпидемиологических норм, – обратился к членам штаба Владимир Уйба.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com/pressrkomi