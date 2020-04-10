Волонтеры из Коми стали послами Победы

Подведены итоги международного конкурса «Послы Победы», организованного Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». В числе победителей три представителя Республики Коми, сообщила пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики.

В этом году конкурс проходил в шестой раз и в международном статусе. Участниками масштабного движения «Послы Победы» стали молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие заслуги в развитии добровольчества в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

Лучшими признаны 200 добровольцев из разных уголков мира. В Коми это волонтеры Галина Григорьева из Усинска, Алена Карпова из Воркуты и Мария Филиппова из Сыктывкара. Мария Филиппова прошла отдельный отбор в рамках форума и присоединилась к числу послов Победы.

Победители конкурса будут приглашены в Москву для организации волонтерского сопровождения торжественных событий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

– Мне выпала большая честь представлять свой регион на мероприятии всероссийской значимости. К сожалению, мне мало что известно о моих воевавших родственниках, но знаю, что мой прадед Николай Васильевич Долгушин прошел не одну войну за свою жизнь. Я горжусь им. Быть послом Победы – это значит быть ответственным за историю, которую мы творим вместе с волонтерами Победы, сохраняя ту, что была до нас, – делится впечатлениями Алена Карпова.

Галина Григорьева также отметила, что быть послом Победы для нее огромная честь и ответственность перед своим городом, республикой и родными:

– К большому сожалению, мне не удалось пообщаться с моими родственниками о том, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Сейчас я собираю всю информацию. Мой дедушка Григорьев Валерий Владимирович родился 18 октября 1936 года в городе Минеральные Воды Ставропольского края. На момент начала войны ему было пять лет. Как известно, Ставропольский край находился в оккупации. И в доме, где жил дедушка, жили немцы.

Лина ПЕРОВА

Фото minobr.rkomi.ru