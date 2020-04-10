Госсовет поддержит конкурс семейных экотрадиций

Парламентарии региона примут участие в республиканском конкурсе семейных экологических традиций «Моя семья, экология и я». Об этом сообщила спикер парламента Надежда Дорофеева на встрече с организатором, председателем Коми отделения Российского экологического общества Татьяной Плато.

По словам спикера парламента, в каждой семье есть свои традиции, которые могут быть связаны с экологией и охраной природы. Поэтому такими историями могут поделиться и депутаты Госсовета Коми:

– Я считаю, что это замечательная идея, которая будет способствовать развитию экологических традиций и укреплению семейных отношений. Мы, например, каждую весну занимаемся уборкой прошлогоднего мусора на участке, кто-то, я знаю, отказался от пластиковых пакетов и одноразовой посуды, примеров достаточно много, – рассказала Надежда Дорофеева. – Поэтому об этом нужно говорить и, конечно, участвовать.

Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик по одной из тем: «Экология моего дома», «Семья и природа», «Семейная экомастерская», «Волонтерская инициатива» и «Домашние праздники: с заботой о планете». После чего разместить видеозапись на личной странице в социальной сети. Подробная информация о том, как стать участником конкурса, размещена на сайте Госсовета.

Конкурс будет проводиться в онлайн-режиме. Организаторы ждут заявок и конкурсные работы по 30 апреля. С 1 по 11 мая состоится подведение итогов. Победителей определят летом.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы Госсовета Коми