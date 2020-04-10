Болгары Коми шьют маски для врачей

Активисты болгарской национально-культурной автономии Коми решили внести свой посильный вклад в профилактику коронавируса и борьбу с охватившей планету пандемией. Мастерицы автономии сейчас шьют многоразовые защитные маски и отправляют их в больницы Сыктывкара. За несколько дней они изготовили уже почти две сотни добротных масок.

– Вначале шила только я, сейчас ко мне присоединились еще две болгарки нашей автономии, у которых, как и у меня, есть возможность шить маски, – рассказала «Республике» председатель болгарской национально-культурной автономии Галина Костова. – Сложно сказать, сколько у нас выходит готовых изделий в день. В среднем в день я могу сделать двадцать многоразовых масок. Но это очень монотонная работа, поэтому я не ежедневно сижу за швейной машинкой. В больницы мы передаем маски через знакомых.

Как рассказала Галина Костова, идея шить многоразовые маски пришла спонтанно:

– У моей подруги день рождения 26 марта. И я решила, что самый актуальный подарок, каким бы он ни был странным, это будут многоразовые маски. И сшила их. Затем я задала вопрос об обстановке на скорой помощи. Одна из сотрудниц «скорой» изучает болгарский язык на наших курсах. Она приняла от меня первые маски для своих коллег. Потом нашим активистам мы предложили сшить маски для Коми республиканского онкологического диспансера. Я связалась с благотворительным фондом «Детская больница», и наши маски отправились в Республиканскую детскую клиническую больницу. Вот так и держим связь через знакомых. По поводу пользы масок мы консультировалась у врачей.

Предприниматели Прилузского района откликнулись на возникшее в последние недели отсутствие одноразовых медицинских масок в аптеках, сделав упор на изготовление средств индивидуальной защиты, сообщила районная администрация. Местные ателье и магазин для рукодельниц предлагают готовые многоразовые маски и принимают новые заказы. Каждый из мастеров творчески подошел к делу и изготавливает защитные маски из тканей разных цветов и принтов. В появившееся свободное время на самоизоляции идею подхватили жители Прилузского района, среди них немало детей. Благодаря этому подростки стали меньше проводить время за компьютерами и гаджетами.

Многоразовые маски мастерицы шьют из хлопчатобумажной ткани, которая была в их запасах. Потом знакомые начали подключаться к благому делу и делиться тканью и резинкой.

– Врачи нас благодарят и с радостью принимают предложенную нами помощь, – отметила собеседница издания. – Маски мы готовы передать в разные больницы, где ждут от нас, может, и не значительной, но очень нужной поддержки.

Артур АРТЕЕВ

Фото Галины КОСТОВОЙ