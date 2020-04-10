Президент России: «Мы поддержим экономику, здравоохранение и граждан»

В среду президент России рассказал о новых мерах господдержки в условиях пандемии во время видеосовещания с губернаторами. По словам Владимира Путина, более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах и инфекционных отделениях. Еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медтехники для регионов, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также реанимобилей и машин скорой помощи.

Предусмотрены дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели – более 10 миллиардов рублей – выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Кроме того, на три месяца, начиная с апреля, будет установлена специальная федеральная выплата специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем.

– Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медперсонала – фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей. Для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей, – сообщил Владимир Путин.

Особое внимание глава государства уделил экономике. Он подчеркнул, что нельзя закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Это может привести к разрушительным последствиям.

– Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности. И, конечно, важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого уже достаточно серьезные, а могут быть еще более значимыми, – сказал президент.

Чтобы поддержать бизнес, на федеральном уровне принят ряд решений. Снижен размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза – с 30 до 15 процентов. Все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. Также предусмотрена и отсрочка на полгода по всем налогам, кроме НДС.

– Считаю справедливой следующую формулу: помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если тем не менее люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им – тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты, – заявил Владимир Путин.

В этой связи принят еще ряд мер. Подписан указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Такие выплаты будут осуществлены в апреле, в мае и июне. В июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, в апреле, мае и июне будет выплачено пособие по безработице автоматически по верхней планке, а именно в размере МРОТ – 12 130 рублей. Семьям с детьми, где родители временно безработные, помимо пособия по безработице и выплат, в ближайшие три месяца дополнительно будут выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Президент напомнил, что в марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Сейчас правительство должно вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки.

Сценарии развития событий в связи с пандемией могут быть разными, но в России, как подчеркнул президент, устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный госдолг, солидная «подушка безопасности» в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев и опыт преодоления кризисов прошлых лет.

– Ясно, что без определенных потерь не обойтись, но мы в состоянии свести к минимуму эти потери. Мы поддержим и затронутые кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения, сделаем все для того, чтобы помочь людям, которые в такой помощи сегодня нуждаются, – заверил глава государства.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото kremlin.ru