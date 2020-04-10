Россияне выступают за защиту суверенитета страны

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поправки к Конституции страны о защите истории и государственной целостности были названы подавляющим большинством опрошенных россиян одними из самых главных.

Так, среди поправок, касающихся защиты суверенитета страны, 87 процентов респондентов выделили положение о защите государственной целостности и нерушимости границ России. Не считают это важным девять процентов.

«Далее по важности следует поправка, закрепляющая статус России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность, – 86 процентов. Иной позиции придерживается 11 процентов граждан», – сообщает ВЦИОМ.

Кроме того, 83 процента отметили важность запрета для чиновников иметь двойное гражданство, хранить средства и иметь банковские счета за пределами страны. Не согласны с этим 14 процентов. И 74 процента опрошенных выделили признание приоритета Конституции над международным правом, 17 процентов заявили, что не считают важным закрепление данного положения в основном законе.

Относительно блока изменений, касающихся убеждений граждан России, 89 процентов респондентов назвали важным для них закрепление в Конституции положения о недопущении фальсификации истории. Не считают это важным девять процентов.

«На втором месте в рейтинге важных поправок находится поправка, согласно которой культура России является уникальным наследием многонационального народа (87 процентов)», – отмечает ВЦИОМ.

За закрепление в Конституции статуса русского языка как языка государствообразующего народа высказались 86 процентов, не важным это назвали 11 процентов. Кроме того, в список наиболее важных поправок вошли положения о браке как союзе мужчины и женщины и о закреплении статуса России как правопреемника СССР на своей территории.

Лина ПЕРОВА