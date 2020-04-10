Молодые семьи получат средства на жилье

Более 61 миллиона рублей в этом году выделяют молодым семьям на приобретение жилья или строительство дома. Постановление правительства республики, распределяющее такие субсидии по городам и районам, подписано 8 апреля.

Изначальный документ о жилищных выплатах из регионального бюджета для молодых семей вышел еще 21 января этого года, общая сумма была указана та же, но сейчас скорректированы размеры субсидий, которые уйдут в тот или иной муниципалитет из 17, перечисленных в приложении к постановлению (отсутствуют Воркута, Инта и Сыктывдинский район).

Максимальная сумма – порядка 32,5 миллиона рублей – предназначается для молодых семей городского округа «Ухта». Более 7,8 миллиона предусмотрены для сыктывкарцев, более 4,2 миллиона – для печорцев, 3,95 миллиона – для усинцев.

Примерно одинаковые субсидии достанутся трем сельским районам: Сысольскому (1,556 миллиона), Усть-Цилемскому (1,552 миллиона), Корткеросскому (1,494 миллиона), а также Сосногорску (1,416 миллиона).

Около 963 тысяч рублей получит Койгородский район, 921 тысячу – Усть-Вымский, 904 тысячи – Троицко-Печорский, 821 тысячу – Ижемский, почти 736 тысяч – Прилузский, 704 тысячи – Усть-Куломский, 658 тысяч – Удорский, 559 тысяч – Княжпогостский.

Самая скромная субсидия у Вуктыла – 293 тысячи рублей. Впрочем, в январской версии распределения сумм было и того меньше – около 220 тысяч.

Анна ПОТЕХИНА

Фото grozny-inform.ru