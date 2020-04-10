Предпринимателям отсрочат аренду

В Сыктывкаре введена отсрочка по внесению арендных платежей в городской бюджет. Соответствующее решение в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, приняли депутаты совета города.

В частности, субъектам малого и среднего предпринимательства по их письменным заявлениям будет предоставлена отсрочка (приостановление) внесения арендной платы, предусмотренной к уплате в 2020 году по договорам аренды имущества (здания, помещения, земельные участки, иное имущество), которое является собственностью Сыктывкара и числится в казне муниципалитета, а также договорам аренды имущества (здания, помещения, земельные участки), в которых арендодателем выступают муниципальные предприятия и муниципальные учреждения. Отсрочка будет действовать на период 2020-2021 годов, до 31 декабря 2021 года.

Также было принято решение приостановить до 31 декабря этого года начисление неустойки по договорам аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении арендной платы, подлежащей уплате по таким договорам в 2020 году.

Кроме того, еще одна мера поддержки предоставляется предпринимателям по их письменному заявлению – это отсрочка платежей, или «каникулы», по договорам купли-продажи арендуемого имущества, заключенным в соответствии с федеральным законом №159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сроком до конца 2020 года. Максимальный срок отсрочки (приостановления) выплат – до 31 декабря этого года.

По словам мэра столицы региона Натальи Хозяиновой, несмотря на то что городской бюджет недополучит 17 миллионов рублей, эти меры позволят в непростых экономических условиях поддержать 67 представителей малого бизнеса столицы.

– Совместно с депутатским корпусом города мы сделали первый шаг на пути поддержки предпринимателей, пока в части временного освобождения их от внесения платежей за аренду муниципального имущества. В дальнейшем будет продолжена работа по разработке и внедрению комплекса мер, направленных на сохранение малого и среднего бизнеса в городе, – отметила Наталья Хозяинова.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com/amogosykt