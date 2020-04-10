Минздрав Коми будет курировать Виктория Филин

Виктория Филин назначена на должность заместителя председателя правительства – министра здравоохранения Республики Коми.

Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Новый вице-премьер будет курировать отрасль здравоохранения и социальные вопросы. Ранее руководитель региона освободил от должности министра здравоохранения Республики Коми Дмитрия Березина.

До этого назначения Виктория Филин работала начальником центральной медико-санитарной части №38 Федерального медико-биологического агентства России, которая базируется в городе Сосновый Бор Ленинградской области.

Роман СЕМЕНОВ

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