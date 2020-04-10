Администрацию главы возглавил Дмитрий Самоваров

Руководителем администрации главы Республики Коми назначен Дмитрий Самоваров.

Соответствующее распоряжение Владимир Уйба подписал 9 апреля, сообщает пресс-служба руководителя региона.

На этом посту Дмитрий Самоваров сменил Михаила Порядина, совмещавшего должность руководителя администрации главы и первого заместителя председателя правительства Коми.

Ранее Дмитрий Самоваров работал помощником руководителя Федерального медико-биологического агентства России. А с ноября 2004 по январь 2020 года это агентство возглавлял сам Владимир Уйба.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru