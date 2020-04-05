В российский Год памяти и славы Общественная приемная главы Республики Коми запускает интернет-флешмоб «Реликвии Победы» – для публикации фотографий семейных реликвий военных лет.

К участию в флешмобе принимаются сканы и фотографии солдат и офицеров, тружеников тыла, датированные периодом Великой Отечественной войны; писем с фронта, боевых наград, личных вещей воинов, предметов быта, относящихся к периоду Великой Отечественной и хранящихся в ваших домах и семьях как память о том времени.

«Проведите время карантина с пользой и интересом – полистайте семейный альбом, расспросите бабушек и дедушек, загляните в историю своей семьи, – призывают земляков организаторы акции. – Примите участие в флешмобе, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».

Фотографию нужно сопроводить небольшим рассказом о реликвии. Снимки нужно присылать в сообщения группы Общественной приемной главы Республики Коми.

Журналист «Республики» Артур Артеев поделился семейной реликвией своей семьи:

«Это преподаватель немецкого языка и латыни КГПИ Виктор Евстифеев (1932-1988). Он попал на войну в десять лет и прошел до Праги. На снимке Витя Евстифеев (слева) и его боевые товарищи в мае 1945 года на улице освобожденной Праги. Он не любил вспоминать о своем опаленном войной детстве. Да и не значился в списках ветеранов войны. Из-за фронтового ранения Виктор Евстифеев рано ушел из жизни.

В книге «От Волги до Эльбы и Праги», рассказывающей о боевом пути 5-й гвардейской армии, Виктору Евстифееву посвящено несколько строк: «Вместе с другими воинами-освободителями в Праге завершили свой победоносный путь четыре славных мальчика – Николай Печененко, Володя Узбеков, Виктор Евстифеев и Сережа Паршин. Они с достоинством и честью выполняли свой воинский и патриотический долг перед Родиной. В ходе боевых действий бригады на Украине, в Польше и Чехословакии они выполняли обязанности разведчиков, связистов и огневиков-артиллеристов. В то время им было 12-14 лет… Все четыре воспитанника бригады являются достойными сынами и патриотами нашей Родины».

У снимка такая история. Победу ребята встретили в Дрездене, но затем бригаду перевели в Чехословакию. Там, в Праге, 17 мая 1945 года и сделал эту фотографию фоторепортер Эмиль Пардубский. Ребята, увлеченные прогулкой по незнакомому городу, тогда даже не заметили, как их засняли.

После войны 14-летний Виктор попал в Хвалынский детский дом, что в Саратовской области. Определили парня в третий класс школы, и, чтобы догнать сверстников, он экстерном «проскочил» несколько классов и вовремя окончил среднюю школу. А потом были факультет иностранных языков в Саратовском пединституте и Высшие преподавательские курсы в Ленинграде. Еще на фронте он освоил азы немецкого языка, затем выучил английский и латынь. После окончания ленинградских курсов в 1965 году Виктору на выбор предложили варианты распределения: один из вузов Средней Азии или КГПИ. Виктор Александрович выбрал север и попал в Сыктывкар. Сейчас в Сыктывкаре растут его внук и внучка».