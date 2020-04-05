Внеклассные «классные» сочинения

В Коми подвели итоги регионального этапа Всероссийского литературного конкурса «Класс!». Конкурс учрежден с целью поиска и поощрения юных авторов, способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества, а впоследствии – внести существенный вклад в развитие российской и мировой художественной литературы. Регион впервые принял участие в конкурсе. Членом жюри регионального этапа выступил и журналист газеты «Республика».

На конкурс поступило двадцать шесть работ из восьми городов и районов Коми. Всех больше – шесть работ написали сыктывкарские подростки. Четыре работы пришло из Воркуты, по три работы прислали из Усинска, Инты, Ухты и Сысольского района. По две работы представили Койгородок и Сосногорск.

Участникам предлагалось рассмотреть следующие темы: «Ключ потерялся», «Вот мне и тридцать», «День, когда все изменилось» и «Прыжки в высоту». Конкурсанты выбрали в основном темы про потерянный ключ и про день, когда все изменилось.

Для оценки работ журналист «Республики» прочитал все двадцать шесть рассказов. Все интересные, и поэтому выбрать лучшие из лучших оказалось сложно. Ребята писали о войне, о любви, описывали постапокалиптическое общество. Фантазия юных авторов порой просто поражала.

В конце марта в зале Коми республиканского института развития образования состоялся круглый стол с членами жюри по подведению итогов конкурса. Председателем жюри выступила доктор филологических наук, профессор кафедры русской и общей филологии СГУ имени Питирима Сорокина Наталья Сергиева. В составе жюри были писатель Андрей Канев, учитель русского языка и литературы сыктывкарской школы №4 Татьяна Матвеева и библиотекарь республиканской Юношеской библиотеки Елена Ракина.

Мнения почти всех членов жюри совпали, и споров о том, какие работы лучшие, не было. Победителями конкурса стали Дарья Серова (Лицей народной дипломатии, Сыктывкар), Варвара Маклюкова (школа №7, Сыктывкар) и Ксения Олиферук (школа №23, Воркута). Также жюри отметило работы воркутинки Валерии Кривцевой и ухтинки Софьи Маркеловой.

Андрей Канев сообщил, что часть работ участников регионального этапа конкурса выйдет в свет на страницах очередного выпуска литературного альманаха «Сыктывкар».

Рассказы победителей регионального этапа направлены на федеральный этап конкурса. Финалисты приедут в Москву, где будут работать с признанными мастерами своего дела в творческих мастерских, а также участвовать в культурной программе. Победители получат возможность опубликовать свои произведения в лучших литературных изданиях.

– Конкурс «Класс!» – шанс заявить о себе на всю страну. Мы искренне верим, что недостаточно найти талант, нужно создать условия, в которых он раскроется, – отметили организаторы конкурса.

В этом году в составе жюри финала конкурса: писатель, поэт, публицист Дмитрий Быков, писатель из Коми Эдуард Веркин, писатели, сценаристы, педагоги Майя Кучерская, Марина Степанова, Ольга Славникова, Олег Швец.

В прошлом году рассказы финалистов конкурса «Класс!» стали доступны в электронном виде на сайте ЛитРес.

Артур АРТЕЕВ

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