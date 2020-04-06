Владимир Уйба записал видеообращение к жителям Коми

5 апреля временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба записал первое видеообращение к жителям региона. В нем руководитель республики рассказал о мерах, которые принимаются в Коми для борьбы с коронавирусом, и обещал, что будет лично информировать жителей республики о ситуации с коронавирусом.

– Основная задача сейчас – максимально расширить возможность тестирования, – подчеркнул Владимир Уйба. – Почему это самое важное сегодня. Потому что тестирование даст нам, специалистам, управленцам, основной ответ: какие оперативные меры нужно принимать для того, чтобы снизить распространенность. Для этого нами предприняты, и мной лично, серьезные, выходящие, может быть, даже за рамки возможностей нашей обычной работы, мероприятия по снабжению и быстрейшей доставке в республику тестов и оборудования, которое позволяет идентифицировать здорового человека от заболевшего. Такие поставки начнутся уже с завтрашнего дня. Я думаю, что к середине следующей недели мы переломим ситуацию, и все, кого будем считать необходимым протестировать, это в первую очередь группы риска, такое тестирование пройдут.

Вторая задача, по мнению Владимира Уйбы, подготовить масштабную сеть медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения больных с выявленной коронавирусной инфекцией.

– Такие учреждения намечены, по ним ведутся работы. На сегодняшний день мы под эту задачу готовы открыть практически 300 коек. Безусловно, они должны быть укомплектованы оборудованием, в первую очередь кислородом и аппаратами ИВЛ. Это еще одна задача, и она тоже очень сложная, потому что нам одновременно нужно эти койки укомплектовать более чем 140 аппаратами ИВЛ. А если точно – 144 аппаратами ИВЛ. Сегодня в стране и в мире все пытаются такое оборудование приобрести, потому что в таком масштабе его не было ни у кого, ни у одной, даже самой развитой страны. Есть понимание и полная уверенность в том, что до конца апреля мы этот вопрос решим, – сказал Владимир Уйба.

Руководитель региона пожелал жителям крепкого здоровья, обратившись с просьбой соблюдать режим домашней самоизоляции, который продлен в Республики Коми по 30 апреля включительно.

– Любая болезнь победима. Главное, чтобы мы понимали, что нужно делать и для чего мы это делаем. Поверьте, такие знания и такое понимание у меня и моей команды есть. Будьте здоровы, – сказал врио главы Коми.

Посмотреть видеообращение Владимира Уйбы можно на официальной странице Республики Коми в социальной сети «ВКонтакте» и на Ютуб-канале пресс-службы главы региона.