Воркута готова к оказанию помощи пациентам с коронавирусом

Для обеспечения оперативного оказания медицинских услуг надлежащего качества и объема в одном из корпусов Воркутинской инфекционной больницы развернуты 38 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный врач лечебного учреждения Сергей Бакаев.

По словам специалиста, на сегодня больница соответствует рекомендациям Министерства здравоохранения России, в том числе по расчетным значениям коечного фонда.

По информации пресс-службы администрации Воркуты, в больнице есть необходимое оборудование, в частности аппараты искусственной вентиляции легких. При этом в настоящее время минздрав принимает меры для доукомплектования лечебного учреждения аппаратами ИВЛ.

Персонал прошел необходимое обучение, обеспечен должным набором индивидуальных защитных средств, готов к организации лабораторной диагностики и оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

В то же время в работе других медицинских учреждений произошли некоторые изменения. Так, в городской поликлинике на сегодня остановлено оказание медицинских услуг на базе дневного стационара, отменены все профилактические мероприятия.

Обслуживание пациентов на дому теперь осуществляется и в выходные дни – на вызовы выезжают как участковые врачи, так и фельдшеры отделения неотложной медицинской помощи. В больнице скорой медицинской помощи запрещены все посещения больных, плановый прием пациентов приостановлен.

Медперсонал бригад скорой помощи работает в спецодежде, поскольку каждый вызов может быть потенциально опасным в плане заражения коронавирусной инфекцией.