Пожилым и бездомным готовы помочь волонтеры

Во время карантина в Коми продолжают действовать не только государственные социальные службы, но и отдельные волонтерские организации, оказывающие помощь социально незащищенным слоям населения.

Так, сыктывкарские волонтеры в рамках проекта «Сытый гражданин» продолжают свою деятельность по обеспечению питанием бездомных людей. Как рассказал «Республике» координатор проекта Илья Костин, пандемия внесла свои коррективы и в их работу тоже:

– Мы получили пропуска, чтобы продолжить эту работу. Но нам пришлось переформатироваться с учетом объявленных ограничительных мер. В частности, пришлось отменить раздачу горячих обедов и перейти на сухие пайки. Это необходимо с целью не создавать столпотворения у стола с раздачей. Если раньше мы привозили горячий обед в термосах и раздавали в одноразовую посуду, то сейчас во избежание близких контактов за 20 минут до условленного времени на раздачу приезжает один волонтер, раскладывает на столе продуктовые наборы и уже из кабины машины следит за тем, чтобы люди подходили к столу поодиночке.

По словам собеседника издания, до объявления карантина волонтерам помогали спонсоры и благотворители, которые покупали и приносили продукты. Однако сейчас, с введением сухих пайков, прежних средств уже не хватает. Раньше на закупку продуктов и средств личной гигиены волонтеры тратили не больше трех-четырех тысяч рублей в неделю. А сейчас требуется уже от 15 до 18 тысяч рублей: питаться из общего котла намного дешевле, чем каждому выдавать набор продуктов. В то же время, по словам мужчины, оставить бездомных людей совсем без еды нельзя: в связи с карантинными мерами в городе закрылись все точки бесплатного питания, которые действовали при православных и протестантских церквях. На время карантина участники проекта «Сытый гражданин» объединили усилия по поддержке бездомных с правозащитной организацией «Мемориал».

Сейчас в продуктовый набор входит хлеб, банка консервов, кусочек сала или колбасы, лимон, чеснок, бутылка минеральной воды. Чтобы продуктов хватало на несколько дней, а не на один перекус, волонтеры считают нужным добавить туда хотя бы пачку макарон или гречки, а также бутылку растительного масла. По мнению Ильи Костина, этот набор поможет людям, у которых нет дома, держаться на плаву в период карантина.

Раздача продуктовых наборов производится по тому же графику, что и прежде. В воскресенье в 14 часов – возле сыктывкарского центра занятости, напротив главного собора. А для бездомных Эжвы – возле железнодорожного перрона по воскресеньям в 12 часов.

Вместе с бездомными в минувшее воскресенье на раздачу продуктов пришли и два вполне благополучных с виду гражданина. Мужчины рассказали, что работают на частного предпринимателя, который из-за полной остановки заказов на услуги не смог выплатить зарплату своим рабочим, и сейчас их семьи остались без средств к существованию.

– Если карантин затянется, это крепко ударит по малому и среднему предпринимательству, и, думаю, скоро таких, оставшихся без средств к существованию, среди наших подопечных прибавится, – сказал Илья Костин.

По словам собеседника издания, когда пандемия начала набирать обороты и грозила добраться до республики, он обратился с письмом к главе региона, в котором просил на время карантина обеспечить бездомным людям ночлег и возможность получить в случае необходимости медицинскую помощь.

– Сегодня в городе работает всего одна ночлежка, которая не может обеспечить крышу над головой всем желающим. Несмотря на то что, по данным минтруда, в Сыктывкаре зарегистрировано немногим более ста бездомных, по моим приблизительным подсчетам, их значительно больше. Их нахождение на улице сейчас небезопасно как для них самих, так и для горожан. К сожалению, ответа на письмо я получить не успел, но странным образом текст моего обращения оказался на информационной полосе ТАСС, – рассказал Илья Костин.

Всем, кто хочет помочь проекту «Сытый гражданин» финансово, можно перечислить средства на карту Сбербанка: 639002289056389556 (Илья Анатольевич Костин) или по номеру телефона: 89128636666 (Илья Анатольевич Костин). Помочь продуктами (пюре или макароны быстрого приготовления, тушенка или другие консервы, главное, чтобы крышка банки была с ключом, одноразовый чай и сахар-рафинад), а также гигиеническими принадлежностями (хозяйственное мыло, антисептики, маски медицинские, бритвенные станки и женские прокладки) можно, связавшись по указанному телефону Ильи Костина.

С 24 марта в Коми действует также региональный волонтерский штаб всероссийской акции «Мы вместе», направленный на оказание помощи пожилым людям старше 65 лет. Штаб создан на базе регионального отделения ОНФ совместно с региональным отделением волонтеров-медиков и всеми неравнодушными людьми, желающими быть полезными в это непростое время.

Как рассказала координатор регионального штаба акции Ольга Бабюк, в обязанности волонтеров входит покупка продуктов, лекарств и оплата счетов за ЖКХ. В связи с создавшейся эпидемиологической ситуацией других услуг волонтеры сейчас не оказывают. Хотя пенсионеры иногда и обращаются с просьбой помыть им полы или окна.

Телефон федеральной горячей линии: 8-800-200-34-11. Оттуда заявка попадает в региональный центр, где с человеком связываются, уточняют его адрес, какая конкретно помощь ему нужна. Чтобы экономить время и исключить лишние контакты, волонтеры, получив заявку, закупают нужные продукты или лекарства на собственные средства, потом приносят их заказчику и получают деньги.

По словам Ольги Бабюк, пока вала заявок от пожилых людей не поступает. Видимо, справляются сами либо привлекают к помощи соседей или родных. За все время с объявления акции в Республике Коми поступило 54 заявки. 13 из них отменили, так как старики просили помочь им в уборке.

– В основном сейчас соцработники сами справляются с заказами, – отметила Ольга Бабюк. – У социальных служб в каждом муниципалитете тоже есть свои «горячие линии», куда можно обращаться пожилым. Когда соцработники не справляются, они просят волонтеров помочь. Волонтеры, у которых нет машины, готовы ходить и пешком, но правительство республики поддержало акцию и выделило машины для этих целей.

Галина ГАЕВА