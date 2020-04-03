Полпред президента представил врио главы Коми Владимира Уйбу

Церемония представления состоялась сегодня, 3 апреля, в администрации главы Республики Коми и, в связи с эпидемической ситуацией, прошла в режиме видеоконференцсвязи с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года принята отставка Сергея Гапликова с должности главы Республики Коми. Владимир Уйба назначен временно исполняющим обязанности главы Коми до вступления в должность лица, избранного главой республики.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан поблагодарил Сергея Гапликова за усилия, приложенные для решения ряда экономических и социальных проблем региона и пожелал ему новых свершений и крепкого здоровья.

— Я благодарю в первую очередь президента за оказанное доверие в 2015 году. Тогда тоже были достаточно сложные времена. Мы постарались сконцентрировать все наши усилия на стабилизацию финансово-экономической ситуации в регионе, созданию дополнительных условий поддержки населения, в большей степени незащищённых слоёв и, конечно, семей с детьми. За эти годы мы добились устойчивости финансовой системы региона, что позволит новому руководителю региона принимать ответственные решения, — отметил Сергей Гапликов, поблагодарив полпреда за поддержку и пожелав успехов Владимиру Уйбе.

Обращаясь к Владимиру Уйбе, Александр Гуцан сказал:

— Сделана серьезная ставка на ваш управленческий и жизненный опыт, компетентность и чувство ответственности. Но в первую очередь будут востребованы ваши профессиональные знания и компетенции, что обусловлено сложившейся ситуацией в республике в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Первоочередной задачей государственных органов полномочный представитель обозначил принятие срочных и решительных мер по купированию очага заражения коронавирусом в Эжвинском районе Сыктывкара, предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

— Особое внимание следует уделить организации конкретной помощи лицам, относящимся к группам риска и находящимся в условиях самоизоляции. В первую очередь, это относится к нашим пенсионерам и лицам в преклонном возрасте. Одинокие граждане, которые проживают на территории республики, также должны не оставаться без вашего внимания, — подчеркнул полномочный представитель. — Важно мобилизовать все ресурсы территориальных структур федеральных органов исполнительной власти, республиканских и муниципальных органов, четко координировать их совместную работу и взаимодействие. Необходима разработка и принятие дополнительных мер социальной и экономической поддержки тех групп населения и хозяйствующих субъектов, которые оказались в результате эпидемиологической ситуации в сложном положении.

В завершение выступления Александр Гуцан пожелал Владимиру Уйбе успехов на новой должности.

— Я благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие. Я прекрасно понимаю, что взял на себя колоссальную ответственность. Предстоит решить не только медицинские проблемы, но и блок социальных, экономических вопросов. Это непростые решения, которые нам предстоит принять вместе с вами [обращается к членам правительства Республики Коми, депутатам Государственного Совета Республики Коми, руководителям территориальных структур федеральных органов власти и органов местного самоуправления республики, — прим.]. И от того, как мы будем взвешенно и консолидировано работать, будет зависеть будущее наших с вами сограждан, родных, близких, детей. Поэтому крайне важно сейчас сплотиться и работать единой командой, — заявил врио главы Республики Коми Владимир Уйба.