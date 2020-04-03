Главный врач Эжвинской больницы: «Помогите нам, медикам, справиться с этой заразой: сидите дома. Будьте здоровы и не болейте»

Два корпуса городской больницы Эжвинского района сегодня находятся в строгом карантинном режиме. О том, как работает учреждение в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, как относятся пациенты к принимаемым в больнице ограничительным мерам и нужна ли помощь медикам, в интервью «Республике» рассказал главный врач больницы Алексей Бирюков.

– Сейчас все внимание жителей Коми приковано к городской больнице Эжвинского района. Какие меры принимаются по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в больнице?

– На сегодня городская больница Эжвинского района находится в режиме строгого карантина. Все пациенты, которые лежат в учреждении с момента вспышки, находятся в стационаре. Прием новых пациентов и выписка из больницы также невозможны. Мы локализовали очаг инфекции, проводим мероприятия, чтобы не допустить дальнейшего ее распространения, оказываем всевозможную помощь пациентам, которые оказались «заложниками» сложившейся ситуации.

– Сколько человек сегодня в больнице?

– В больнице находится 261 пациент на лечении. Это два отдельно стоящих корпуса: хирургический и терапевтический. Для понимания: 2/3 пациентов – в хирургическом корпусе, 1/3 – в терапевтическом.

– В интернете появилось видеообращение пациенток гинекологического отделения больницы, на днях его показывали и на федеральных телеканалах. Пациенты ждут ответы на свои вопросы.

– Мы видели это видеообращение. Безусловно, мы прекрасно понимаем и психологическое состояние пациенток, и желание выписаться: увидеть свои семьи, родственников. Это все понятно и объяснимо. Мы неоднократно объясняли пациенткам, почему такие приняты меры, доводили до них информацию. Но, к сожалению, она трактуется каждым по-своему.

Я хочу, чтобы все понимали: сегодня наша главная задача – чтобы все пациенты, которые находятся на карантине в учреждении, соблюдали эпидпериод и вышли из больницы здоровыми. Есть определенные эпидемиологические правила, которые во время карантинного режима являются строгими и незыблемыми. И нарушение таких требований, мероприятий – это по большему счету уголовная ответственность.

Хочу сказать нашим пациенткам: я сам как отец, муж прекрасно понимаю ваше желание быстрее вернуться к вашим детям, родственникам, друзьям. Но, к сожалению, нынешняя сложившаяся ситуация обязывает нас с вами выдержать двухнедельный карантин.

Все вы обследованы – сейчас я обращаюсь к пациенткам гинекологического отделения №1 – у всех вас предварительные отрицательные тесты на коронавирус. Но обязаны сдать повторные анализы, дождаться результатов, чтобы быть на стопроцентно уверенными, что беда вас миновала.

Мы делаем все, чтобы вы были здоровы, чтобы вы не заболели, об этом беспокоятся ваши родственники. Поймите, что на улице вас ждет не меньше опасности. В нашем учреждении вы находитесь под суточным присмотром, здесь круглосуточно вам могут оказать помощь, чего бы ни случилось. Поэтому наберитесь терпения, мы уже прожили сложную неделю, и, думаю, следующая неделя пройдет быстрее. Безусловно, с министерством здравоохранения республики, с региональным управлением Роспотребнадзора больница прорабатывает различные варианты, чтобы вы перешли на самоизоляцию (сегодня, 3 апреля, пациенты переводятся в обсерватор на территории Сыктывкара – ред.).

– А что с питанием работников больницы и пациентов?

– Мы находимся в обсервации, поэтому бытовые удобства для нас тоже в приоритете. Все пациенты обеспечены горячим питанием. У нас свой пищеблок, естественно, соблюдаются все нормативы СанПиНа и прочее. Больница обеспечена средствами гигиены, дезинфекции. Кроме того, родственники могут передать пациентам разрешенные не скоропортящиеся продукты питания, личные средства гигиены.

– Обеспечены ли сотрудники медицинской организации средствами индивидуальной защиты?

– Конечно. Средства индивидуальной защиты – актуальный вопрос. Нам в первую очередь нужно полностью обеспечить медиков, работающих в очаге, чтобы они могли беспрестанно оказывать медицинскую помощь, чтобы не заразились сами. В больнице есть все: защитные костюмы, бахилы, экранные очки, перчатки, необходимое количество дезинфицирующего раствора. Конечно, и все нужные медикаменты, включая те, которые сейчас требуются для лечения новой коронавирусной инфекции. Мы изучаем и опираемся на мировой опыт, в России есть и свои наработки лечения. Я ответственно заявляю, у нас есть все для оказания помощи.

– В завершение разговора с чем бы вы хотели обратиться к гражданам?

– Уважаемые жители Республики Коми, все граждане нашей страны. Мы все понимаем, что к нам пришла большая беда. Думаю, что все следят за информацией о новом коронавирусе, об увеличении зараженных и возможных рисках.

Во-первых, я хочу попросить вас об одном – не занимайтесь самолечением: при малейших признаках простудных проявлений – кашля, насморка, повышения температуры – вызывайте врача. Помните: чем раньше вы попадаете в руки специалиста, тем легче переносите течение заболевания, тем благоприятнее прогноз выздоровления.

Во-вторых, правительство России предприняло беспрецедентные меры, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, введен режим самоизоляции. Вы должны понимать, что это не шутки, не отпуск, не каникулы. Пожалуйста, соблюдайте все прописанные режимы, находитесь дома со своими родными, близкими. Воспользуйтесь такой уникальной возможностью уделить внимание родным, сделать неотложные домашние дела, поучиться, почитать, да и просто отдохнуть. Но дома, только дома.

И последнее, что хочу сказать: нас, россиян, много раз преследовали беды, невзгоды, болезни. Уверен, мы справимся и с этим. Помогите нам, медикам, справиться с этой заразой. Сидите дома. Будьте здоровы и не болейте.

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