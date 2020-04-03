Дата голосования по Конституции пока не определена

Новая дата голосования по поправкам в Конституцию будет назначена после того, как в России улучшится эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, пишет «РИА Новости».

– Новая дата голосования будет после того, как эта эпидемиологическая ситуация, скажем, будет снята, когда нормализуется вообще обстановка, – заявила председатель ЦИК.

Она также добавила, что совместить голосование по Конституции с единым днем голосования в сентябре не представляется возможным, так как избирательные кампании на местных выборах носят другой характер.

По словам Памфиловой, перенос голосования по поправкам не привел к большим финансовым потерям. Информационная кампания об изменениях в основной закон страны продолжится.

Напомним, 25 марта в ходе обращения к россиянам президент Владимир Путин объявил, что назначенное на 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Лина ПЕРОВА

Фото versia.ru