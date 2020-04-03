Национальные издания осваивают интернет

Из-за «коронавирусного режима» в Коми, как и во многих других регионах России, приостановлен выпуск печатных СМИ. В карантине оказались и издания, выходящие на коми языке из холдинга «Издательский дом Коми»: общественно-политическая газета «Коми му», литературно-художественный журнал «Войвыв кодзув», детский журнал «Би кинь», молодежная газета «Йöлöга», журнал сатиры и юмора «Чушканзi».

– Конечно, сейчас у нас очень много сложностей с выпуском материалов, стараемся максимально работать онлайн, назначили дежурных по сайту, чтобы пополнять его и наши страницы в соцсетях новыми материалами, переводить на коми ту информацию, что мы получаем на русском языке, – рассказала «Республике» директор холдинга Инесса Орёл. – К сожалению, пока у нас не все получается, но мы стараемся. Вся эта ситуация с коронавирусом для нас – новый вызов, и очень приятно, что читатели нас в этой ситуации поддерживают, пишут, мотивируют работать активнее в интернете.

К сожалению, переход национальных изданий в интернет явно не обрадует сельских пенсионеров, которые привыкли читать любимые издания в печатном варианте.

– В настоящее время выпуск газеты «Коми му» временно приостановлен в связи с распоряжением правительства России. С 30 марта наши сотрудники переведены на удаленный режим работы. Но проблема заключается в том, что не у всех наших журналистов дома имеется необходимая компьютерная техника, есть перебои со связью, с доступом в интернет, поэтому готовить публикации на удаленке – неподходящий для нас вариант, – рассказала главный редактор газеты «Коми му» Елена Плетцер. – Тем более наши читатели, большинство из которых пожилые люди из сельской глубинки, ждут именно печатную продукцию, ведь они оформили подписку на газету. И они имеют право на достоверную и объективную информацию о ситуации в регионе и стране, о ходе противовирусной кампании, они хотят быть в курсе новостей. К тому же при возобновлении выпуска газеты нам придется наверстывать упущенное – выпускать сдвоенные (с большим количеством полос) номера с целью выполнения государственного задания, согласно которому выделяется субсидия из регионального бюджета.

Подобная ситуация складывается и в других регионах. В четверг Союз журналистов России направил обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину, предложив ряд административных и экономических мер, которые помогли бы поддержать отрасль в кризисное время и соблюсти интересы читателей в получении достоверной информации в противовес «фейк-ньюс», которых сейчас много в интернете. В числе предлагаемых мер – приостановка или отмена арендных платежей государственным арендодателям, возвращение печатных СМИ в перечень непродовольственных товаров первой необходимости (из этого списка газеты и журналы исключили 30 марта).

Анна ПОТЕХИНА