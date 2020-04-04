На рынке труда Сыктывкара востребованы врачи и медсестры

По состоянию на 1 апреля на регистрационном учете в центре занятости населения столицы Коми состоят 1858 ищущих работу граждан, из них 1349 человек – безработные. Уровень регистрируемой безработицы в Сыктывкаре составил один процент, по Республике Коми – 1,57 процента.

Около половины зарегистрированных безработных – 46,7 процента – женщины. Из числа безработных наибольшую часть составляют граждане в возрасте от 30 до 49 лет – 909 человек (67,4 процента), 263 человека – молодежь в возрасте от 16 до 29 лет (19,5 процента), 177 человек – граждане в возрасте от 50 лет и старше (13,1 процента). Из общего числа безработных среднее профессиональное образование имеют 39,2 процента, высшее образование – 28,9 процента, не имеет профессионального образования каждый третий зарегистрированный безработный – 31,9 процента.

Как сообщили в Центре занятости населения Сыктывкара, на 1 апреля 2020 года работодателями города заявлено в службу занятости 3435 вакансий, из них наибольшее число вакансий в силовых структурах, а также в отрасли здравоохранения и социальных услуг, в торговле, строительстве. На каждого безработного гражданина, зарегистрированного в Центре занятости населения Сыктывкара, приходится по 2,5 вакансии. На каждого гражданина, находящегося в поиске работы и зарегистрированного в столичном центре занятости, включая и безработных, и ищущих работу граждан, приходится по 1,8 вакансии.

Наиболее востребованными в Сыктывкаре среди служащих стали должности врача (заработная плата – 41 138 рублей), учителя (23 247 рублей), воспитателя (23 738 рублей), полицейского (25 000 рублей), фельдшера (25 810 рублей), бухгалтера (26 944 рубля), охранника (21 696 рублей), эксперта (27 519 рублей), оперуполномоченного (35 000 рублей).

Из общего количества квалифицированных рабочих профессий наиболее востребованы водитель автомобиля категорий С, D, E (37 978 рублей), маляр (20 621 рубль), пекарь (22 259 рублей), повар (22 207 рублей), тракторист (27 468 рублей), монтажник (34 093 рубля), продавец продовольственных товаров (22 219 рублей), продавец непродовольственных товаров (22 193 рубля), машинист автогрейдера (31 750 рублей), машинист экскаватора (34 578 рублей), водитель погрузчика (28 900 рублей), слесарь по ремонту автомобилей (24 595 рублей).