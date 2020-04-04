Режим самоизоляции для жителей Коми продлён

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 соответствующий указ о продлении режима самоизоляции для жителей Коми подписал 3 апреля вечером временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба.



Документом внесён ряд изменений в указ главы Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима повышенной готовности».

С полным текстом указа с учётом внесенных изменений и дополнений можно ознакомиться по ссылке: http://law.rkomi.ru/files/79/31265.pdf.