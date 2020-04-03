В Ижме проводят профилактику коронавируса

В Ижемском районе заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено. Тем не менее в муниципалитете проходят работы по профилактике ее распространения, пояснили «Республике». Особенно это актуально в тех поселениях, где есть многоквартирные дома.

Все главы поселений Ижемского района уведомили старших по многоквартирным домам об обязательном ежедневном проведении санитарно-гигиенических мероприятий в подъездах. В местах общего имущества домов необходимо ежедневно производить уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а именно полов, подоконников, дверей, стен. Особенное внимание следует уделить обеззараживанию дверных ручек, поручней, перил, лестниц, почтовых ящиков, выключателей.

По информации пресс-службы районной администрации, в поселке речников Щельяюре всех председателей многоквартирных домов ознакомили с инструкциями по санобработке мест общественного пользования, и сотрудники администрации сельского поселения развесили памятки в подъездах.

– Большинство жильцов многоквартирок самостоятельно, не дожидаясь инструкций, уже проводят уборку с дезинфицирующими средствами в местах общего пользования, – отметил заместитель главы поселения Щельяюр Василий Назаренко.

Лично проконтролировал выполнение профилактических рекомендаций в многоквартирных домах и глава сельского поселения Кельчиюр Валентин Артеев.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru