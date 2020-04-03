Все ответы в интернете

2 апреля правительство Коми утвердило положение об организации работы органов исполнительной власти с сообщениями, поступающими от населения в социальных сетях и затрагивающими деятельность упомянутых органов.

Положение определяет порядок, сроки и последовательность действий органов по выявлению таких сообщений в соцсетях «Одноклассники», «BKонтакте», «Facebook», «Twitter» и «Instagram» и реагированию на них. Авторы сообщений должны получать ответы (возможно – промежуточные, пока не будет дан полный) или просьбу уточнить опубликованную ими информацию. Для этого у органов власти появятся необходимые ресурсы (аккаунты, группы) во всех вышеперечисленных соцсетях.

Координировать эту работу будет Центр обеспечения деятельности администрации главы Республики Коми (ЦОД АГРК), который будет выявлять сообщения, которые требуют реакции властей, и отправлять их текст в то министерство или ведомство, чьей деятельности они непосредственно касаются. Далее ответственное лицо (не ниже замминистра, замруководителя или управляющего делами) должно организовать работу по этому сообщению.

В течение получаса, после того как сообщение появилось в соцсети, в ЦОДе должны разобраться с его темой и локацией и направить в тот орган власти, которому надлежит решать заявленный вопрос. Не позднее чем через восемь часов после выявления сообщения его автор должен получить ответ, хотя бы предварительный.

В случае если ЦОД направил сообщение не в то министерство или ведомство, то в течение получаса должны вернуть письмо обратно. После этого опять же в течение получаса сообщение должно быть переслано тому органу власти, в чьей компетенции находится вопрос. Работа по ответу на сообщение должна быть проведена в течение четырех часов, поскольку ЦОД, курирующий эту работу, может не согласовать ответ и через полчаса вернуть на доработку. А пользователь соцсети, напомним, должен успеть получить ответ в течение восьми часов. Поэтому доработку нужно сделать за час.

Если сообщение из открытых источников содержит вопросы, решение которых входит в полномочия нескольких органов власти, его текст отправят им всем. Если автор сообщения, получив ответ, тем не менее продолжает оставлять все тот же вопрос или комментарий в соцсетях, ему должны вежливо напомнить, что разъяснения по этому поводу он уже имеет. Впрочем, может получиться так, что в новых комментариях появились и новые подробности, факты, которые снова потребуют ответов от уполномоченных органов. В таком случае, как указано в положении, ответ должен содержать информацию о принятых мерах или о ходе решения поставленного в сообщении вопроса (с приложением подтверждающих фото- или видеоматериалов, если таковые имеются).

Если по вине министерства или ведомства ответ окажется недостоверным или неполным, информацию об этом получат первый заместитель председателя правительства Коми, зампреды по курируемым вопросам, которые организуют работу по устранению недостатков и наказанию проштрафившихся чиновников.

В положении есть пояснение, что сообщения, в которых присутствуют нецензурная лексика или угрозы, оскорбления в адрес должностных лиц или членов их семей, обработке не подлежат и ответов их авторы не получат.

Анна ПОТЕХИНА

Фото mix.tn.kz