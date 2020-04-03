Местные выборы переносятся

Избирательные кампании по дополнительным выборам в органы местного самоуправления, дата голосования на которых была назначена на 5 и 12 апреля, переносятся. Об этом сообщает Избирком Коми.

В Ижемском районе должны выбрать депутатов Совета сельского поселения «Ижма» четвертого созыва. На Удоре проходят три избирательные кампании: выборы депутата Совета муниципального образования городского поселения «Благоево» первого созыва, выборы депутатов Совета муниципального образования сельского поселения «Ёдва» четвертого созыва, выборы депутатов Совета муниципального образования сельского поселения «Чупрово» четвертого созыва.

В Княжпогостском районе предстоит избрать Совет городского поселения «Емва» второго созыва, советы сельских поселений «Мещура» четвертого созыва, «Тракт» второго созыва и «Чиньяворык» четвертого созыва.

Как проинформировали в Избирательной комиссии республики, во избежание возникновения рисков для здоровья граждан, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, руководствуясь указом главы Коми «О введении режима повышенной готовности», решениями соответствующих органов, назначивших выборы, дата голосования на выборах перенесена.

Лина ПЕРОВА