Журавлик по небу летит

1 апреля во многих странах мира отмечается Международный день птиц, целью которого является сохранение видового разнообразия и численности птиц. К этому дню в отделе природы Национального музея Коми открылась выставка «Журавль по небу летит».

Так как музей в эти дни закрыт для посетителей, то открытие «пернатой» экспозиции прошло в режиме онлайн. Пока выставку можно увидеть только на сайте музея, или в его группе в «ВКонтакте».

С 1996 года российский Союз охраны птиц проводит кампанию «Птица года». Символом года становится птица, распространенная на большей части России, легко узнаваемая и нуждающаяся во внимании и помощи человека. В этом году птицей года был выбран журавль.

Всего в мире насчитывается пятнадцать видов представителей семейства журавлиные. В России гнездятся лишь семь видов. Это стерх или белый журавль, черный, серый, даурский, японский, канадский и журавль-красавка. Самый многочисленный и распространенный из них − серый журавль – единственный представитель на территории Коми.

В своем семействе серый журавль имеет одни из самых длинных крыльев, их размах достигает более двух метров. Кроме этого, он является одним из рекордсменов в мире пернатых, способных во время полета подниматься на высоту десять километров.

Несмотря на то, что серый журавль достаточно широко представлен на территории России, в некоторых регионах он редок, в том числе и в Коми. Если в конце прошлого века на территории республики обитало до восьмисот пар этих журавлей, то после 2002 года их численность катастрофически упала. Случилось гибель кладок из-за возврата морозов в период откладки и насиживания яиц. Сейчас в Коми сохранилось порядка четырехсот пятидесяти пар.

Более подробно с образом жизни пернатого символа года посетители смогут познакомиться на выставке «Журавль по небу летит». Помимо чучела краснокнижной птицы, посетители третье обновленное издание Красной книги Республики Коми. Правда, пока только онлайн.

Артур АРТЕЕВ

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