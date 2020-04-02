Мошенники наживаются на «продаже» масок

В дежурную часть воркутинского отдела МВД России обратилась 48-летняя местная жительница и сообщила, что у нее обманом похитили 4000 рублей. Аферисты выманили у воркутинки деньги под предлогом продажи защитных масок.

Женщина рассказала, что решила заказать дефицитные сейчас средства защиты на сайте городской швейной фабрики. На электронном ресурсе компании заказчица выбрала 25 марлевых масок и позвонила по номеру, указанному в контактах. После разговора с консультантом на электронную почту покупательницы пришло сообщение о том, что «ввиду сложившийся эпидемиологической ситуации доставка масок осуществляется только по предварительной оплате».

Перейдя по ссылке, прикрепленной к сообщению, женщина оплатила 2000 рублей. Однако консультант сообщил, что оплата не поступила, и предложил снова внести по той же ссылке 2000 рублей якобы для подтверждения транзакции.

Покупательница согласилась, после перевода второй суммы на ее сообщения уже никто не отвечал. Когда женщина вновь позвонила на фабрику, ей ответил другой человек, который пояснил, что предоплата за продукцию не предусмотрена, и все расчеты производятся только при получении товара в магазине швейной фабрики.

Как пояснила пресс-служба МВД Коми, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Руководство Воркутинской швейной фабрики на странице предприятия в соцсетях призвало покупателей не верить мошенникам и не переводить предоплату, заверив, что все расчеты производятся только в магазине при получении товара.

При этом воркутинцев предупредили, что маски продаются только по предварительному заказу, поскольку спрос на эти изделия увеличился, в свободную продажу они не успевают поступать. Сотрудники предприятия обрабатывают заказы от покупателей, по мере поступления масок сообщают покупателям, что можно забрать товар.