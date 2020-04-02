В Коми аграриям помогут решить проблемы, вызванные пандемией короновируса

Объявленная пандемия коронавируса заметно сказалась на ценах поставки комбикормов. Хозяйства вынуждены нести большие расходы на их приобретение и доставку. Региональный минсельхоз намерен поддержать аграриев в этой сложной ситуации и увеличить ставки субсидий на комбикорма на 20 процентов.



— Необходимость в оперативном решении проблемы продиктована резким скачком цен на комбикорма, который может повлечь за собой снижение производства молока в регионе. Благодаря повышению ставки, хозяйства республики смогут закупить комбикорма в достаточном количестве, чтобы обеспечить коров сбалансированным рационом и сохранить объемы производства молока. По предварительным расчетам, мы планируем увеличить ставку субсидии на комбикорма для крупного рогатого скота на 20 процентов, — заявил заместитель председателя правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.