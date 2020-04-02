Александра Афонина: «Самоизоляция не мешает текущей работе общественников»

О том, как в условиях режима самоизоляции работает Общественная палата Коми, продолжают ли поступать в ее адрес обращения граждан и чем еще занимаются члены палаты, в блиц-интервью «Республике» рассказала директор исполнительной дирекции палаты Александра Афонина.

– Сейчас все члены Общественной палаты находятся дома, у нас есть общий чат, где мы обсуждаем какие-то вопросы. Никто не сидит без дела, ко многим членам палаты обращаются граждане с разными вопросами. Активную работу ведет председатель комиссии палаты по вопросам семьи, материнства и детства Елена Щербина. Например, к ней обратились за консультацией по вопросам трудового законодательства – командировки, оплата труда в условиях пандемии, мы эту тему совместно обсудили. Руководитель постоянной рабочей группы по вопросам ЖКХ Дарья Шучалина консультирует обратившихся по коммунальной тематике.

– Поскольку сейчас люди все время проводят дома, прогнозируется, что расходы за услуги ЖКХ в период карантина возрастут как минимум на 30 процентов. Случайно, не по этому поводу вопросы?

– На самом деле, как потребляем коммунальные ресурсы, так и вырастут расходы. Я прогнозирую, что в моей семье расходы не сильно вырастут. А что касается тематики вопросов, то, например, люди спрашивают, должна ли управляющая компания выполнять свою работу в условиях жестких ограничений. И в том числе должна ли проводить санитарную обработку подъездов. Ответ таков – не обязаны, это им рекомендовано. Но есть правила, согласно которым управляющие компании обязаны проводить весеннюю и осеннюю уборку, мытье стен. Тотальная очистка от пыли и грязи должна проводиться дважды в год. Но наши управляющие компании не особо это любят делать, и сейчас я буду готовить пост с аналитической информацией: как прописано в законодательстве, что должно быть и что мы видим по факту. Размещу пост на своей странице «ВКонтакте».

– Чем еще занимается исполнительная дирекция Общественной палаты?

– Мы обязаны вести текущую отчетность, сейчас «закрываем» квартал, бухгалтеру приходится постоянно выходить на работу. Соблюдаем все меры безопасности. У меня и бухгалтера есть пропуска, остальные специалисты работают удаленно. Помимо этого продолжаем заниматься актуальной проблематикой.

– Проблематика обращений в связи с коронавирусом поменялась?

– В своем большинстве нет, какие проблемы были, те и остались. Но, конечно, появились и вопросы на злобу дня. Например, предприниматели спрашивают, относятся ли нынешние события к форс-мажорным. Мы стараемся их консультировать. А лично я и мои друзья помогаем одному представителю малого бизнеса. Он дает уроки танцев онлайн. Мы платим ему чуть меньше, он присылает онлайн-урок, и мы занимаемся танцами дома. Или, скажем, на днях «прилетел» вопрос из Печоры: каким образом будут работать амбулатории и стационары в период коронавируса?

– А почему печорцы обращаются с таким вопросом не в минздрав, а в Общественную палату?

– Люди считают, что к нам проще дозвониться. Мы безотказны, очень многие жители Республики Коми знают мой личный телефон, в моем телефоне в настоящий момент более тысячи республиканских контактов.

– В свою очередь, чтобы ответить на обращение, где вы черпаете необходимую информацию?

– Естественно, мы выходим на курирующее министерство. Все на самоизоляции, тем не менее работа идет. Работу никто не отменял, для нас карантин – это не выходной. Соответственно, мы консультируемся и даем объективную информацию гражданам. Когда же видим, что вопрос достаточно проблемный, то обобщаем информацию и отправляем в профильное министерство для дальнейшей проработки.

– Еще до ввода в республике жестких ограничений члены Общественной палаты успели провести рейд по торговым точкам и местам массового скопления людей, чтобы проверить, выполняют ли они требования карантина. Участники акции пообещали, что такие рейды продолжатся. Но теперь, наверное, от этого придется отказаться?

– Сейчас с учетом строжайшего режима должны работать органы власти, а мы в данной ситуации можем только помогать. Например, я записалась волонтером: если в моем районе кому-то понадобится помощь, я схожу в аптеку, куплю продукты в магазине – для меня это несложно.

– Заявки уже поступали?

– Пока нет. В нашем доме бабушек обеспечивают всем необходимым их дети. Я записалась волонтером на сайте «Добро.рф» по трем направлениям. Это помощь, когда нужно просто поговорить с человеком, юридическая помощь – она требуется многим, и не только пенсионерам. Можно направить вопросы, и я постараюсь в максимально короткие сроки дать ответ. Третий вид – привезти продукты, лекарства. Что касается других членов палаты, то все они также на связи и готовы в любой момент помочь.

– Общественная палата занималась набором и подготовкой волонтеров для наблюдения за процедурой общенародного голосования по внесению поправок в Конституцию страны. Но из-за пандемии, видимо, эта работа отодвигается?

– Да, все требования карантина выполняются, но на федеральном уровне подготовка продолжается. Сейчас пришел новый доклад независимого общественного мониторинга по законности внесения поправок в Конституцию. Буду внимательно изучать, разошлем экспертам, может, у кого-то появится желание высказать свое мнение по этому поводу.

– А вам еще не поступала информация, на какие сроки перенесут голосование?

– Пока такой информации нет, думаю, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Проблема в чем: вирус не опасен только для абсолютно здоровых людей, а самые активные граждане, которые всегда приходят на голосование, – пенсионеры, это группа риска. Мой прогноз – голосование пройдет осенью.

Галина ВЛАДИС