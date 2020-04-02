Рыбы, птицы, звери в музее

Национальный музей Республики Коми стал победителем грантового конкурса проекта «Инклюзивный музей» Международного совета музеев в России в номинации «Инклюзивное развитие». Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших музейных программ, помогающих социализации, творческому самовыражению и профориентации детей с особенностями интеллектуального развития.

Как сообщили «Республике» в музее, учреждение культуры получит грант на реализацию музейной образовательной программы «Рыбы, птицы, звери». Проект ориентирован на знакомство с многообразием животного мира нашей планеты на постоянной экспозиции отдела природы музея.

— Мы считаем, что эта программа будет способствовать вовлечению детей с особенностями ментального развития в социокультурные процессы, а также получению ребятами нового музейного опыта, — отметила руководитель проекта — методист отдела научно-методической работы Мария Куликова. — После реализации проекта в музее планируется расширение доступности музейной среды региона посредством оказания методической поддержки по внедрению разработки «Рыбы, птицы, звери» в работу муниципальных музеев республики.

На занятиях предусмотрено применение материалов для тактильного осмотра, аудиозаписей голосов птиц и творческой деятельности.

Артур АРТЕЕВ

Фото museumkomi.ru