Магистраль партнерства

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» рассказал об итогах 2019 года и планах на будущее

Строительство и реконструкция производственных объектов, обновление социальной инфраструктуры в рамках партнерства с республикой, внедрение газомоторного топлива, волонтерство и благотворительность, организация спортивных и культурных мероприятий – на вопросы обо всем этом генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский ответил на традиционной весенней пресс-конференции.

Основная задача предприятия, офис которого базируется в Ухте, – транспорт газа с месторождений западной Сибири и нового ямальского центра газодобычи в европейскую часть страны и потребителям севера России. В Коми в газовые магистрали вливается небольшая доля голубого топлива из вуктыльских месторождений, примерно один процент от общего объема. С реализацией масштабных инвестпроектов, связанных с расширением северного газотранспортного коридора для доставки газа с Ямала, связано ежегодное установление предприятием производственных рекордов – за семь лет объем товаротранспортной работы вырос в 1,7 раза и составил в прошедшем году более 330 трлн м3/км. Первым этапом были введены в эксплуатацию магистрали «Бованенково – Ухта» и «Ухта – Торжок». Потом к ним присоединилась вторая нитка – «Бованенково – Ухта-2». Затем – «Ухта – Торжок-2», на которой сейчас завершается строительство компрессорных станций. В нынешнем году планируется ввести в строй шесть КС: «Сосногорская», «Новосиндорская», «Новомикуньская», «Новоурдомская», «Новоприводинская» и «Новоюбилейная». А на системе магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта» начнет работать второй цех компрессорной станции «Чикшинская», который уже фактически готов.

Важное направление работы ООО «Газпром трансгаз Ухта» – охрана природы, ресурсосбережение. Благодаря мероприятиям по этим направлениям в прошлом году удалось сэкономить 839 миллионов кубометров природного газа. 3 миллиарда 206 миллионов рублей сэкономлено с помощью программы энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В недалеком будущем появление третьих ниток газовых магистралей. Как рассказал Александр Гайворонский, проектируются «Бованенково – Ухта – 3» и «Ухта – Торжок – 3».

ООО «Газпром трансгаз Ухта» активно пропагандирует переход на газомоторное топливо. Сейчас большая часть автопарка предприятия работает на компримированном природном газе, что дает экономию практически в два с половиной раза по сравнению с традиционными видами топлива. Несколько лет назад в Коми стартовала программа по переводу на ГМТ автобусов, коммунальной техники. Подразумевалось, что в первую очередь это произойдет в населенных пунктах, где уже есть соответствующая инфраструктура – автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). То есть в Сыктывкаре, Ухте, Вуктыле. Но в итоге пока программа работает только отчасти в столице Коми, где по пассажирским маршрутам ходят 60 автобусов на газе. В Ухте этого так и не произошло, и коммунальщики тоже не торопятся переводить на газ свою технику. В результате в Ухте заправка АГНКС загружена лишь на 12 процентов (благодаря тому, что на ней заправляется техника ООО «Газпром трансгаз Ухта»), в Сыктывкаре – на 74 процента. При таких условиях на неопределенные сроки отодвигается строительство второй АГНКС в Сыктывкаре. Чтобы это стало рентабельным, первая должна быть загружена не менее чем на 80 процентов. По словам Александра Гайворонского, использование газомоторного топлива позволило бы снизить расходы на вывоз бытовых отходов. Переговоры с региональным оператором по обращению с ТКО проводились, но техника на ГМТ так пока ими не приобретается. Кроме того, в Ухте, где АГНКС находится рядом с аэропортом, на газ выгодно было бы перевести технику, которая обслуживает воздушные суда, чистит взлетно-посадочную полосу.

– В ноябре проходило республиканское совещание по использованию компримированного природного газа. Были достигнуты определенные договоренности, сейчас мы с республикой отрабатываем новую дорожную карту, которую хотим подписать вместе с минпромом Коми и ООО «Газпром газомоторное топливо», – пояснил Александр Гайворонский. – Очень хочу, чтобы появились конкретные цифры: сколько техники приобретут коммунальные службы в муниципалитетах. Ведь есть соответствующие поручения президента России, премьер-министра по внедрению ГМТ, хотелось бы, чтобы они уже начали выполняться.

Традиционно «Газпром» является социальным партнером республики. В рамках этого сотрудничества уже построено, реконструировано и отремонтировано немало объектов культуры, спорта, социальной и транспортной сферы. В зоне особого внимания – учреждения здравоохранения. В 2019 году продолжен капитальный ремонт Ухтинской городской больницы №1, начаты (и продолжатся в нынешнем году) капремонты Ухтинской детской больницы и Ухтинского межтерриториального родильного дома. А в планах на ближайшее будущее – капитальный ремонт помещений Ухтинской физиотерапевтической поликлиники.

– Пока на это запланирована не очень большая сумма, порядка 50 миллионов. Но она будет уточняться, – пояснил Александр Гайворонский. – Это объект в четыре тысячи квадратных метров, с неработающим бассейном, а в каком состоянии там коммуникации в подвале – это вообще катастрофа. Но это востребованное, уникальное учреждение здравоохранения, которое нужно сделать современным объектом, привлекательным не только для ухтинцев, но и для всего населения Коми, подобных поликлиник у нас в регионе больше нет. Надеемся, что региональные власти примут положительное решение и на ремонт объекта будет выделено финансирование.

Также благодаря усилиям предприятия в Ухте идет реконструкция Центра творчества имени Генриха Карчевского, разрабатывается проект благоустройства парка, на территории которого находится центр.

Проект весьма масштабный, а объект этот очень важен для многих ухтинцев, которые в детстве и юности посещали кружки и секции в этом центре, гуляли в парке, а сейчас приходят туда со своими детьми. Поэтому возникает много вопросов, споров, как должен выглядеть этот комплекс после обновления: что нужно сохранить в максимально первозданном виде, а что осовременить. В частности, горожан волнует, будут ли сохранены мозаичные панно на стенах центра снаружи. Александр Гайворонский рассказал, что уже достигнута договоренность с мастером из Новосибирска, который взялся изготовить точную копию мозаики, изображающей космонавта. А вот мозаику с пионером на главном фасаде намерены сохранить, и вообще вся эта стена должна остаться в максимально первозданном виде, кирпичную кладку покроют специальной краской, скрепляющей межкирпичное пространство.

Воплощенная в жизнь идея ООО «Газпром трансгаз Ухта» – благоустройство правого берега реки Чибью. Теперь Набережная газовиков – одна из достопримечательностей Ухты, современное, благоустроенное городское пространство. Эту набережную нередко сравнивают с ее «коллегой» в Казани – удобные пешеходные дорожки, спортивные и детские площадки, малые скульптурные формы, летняя сцена с амфитеатром – что-то не хуже, чем в столице Татарстана, а что-то, пожалуй, даже интересней.

А этим летом на ухтинской набережной, возможно, добавится еще «изюминок». Дело в том, что ООО «Газпром трансгаз Ухта» второй раз планирует провести в городе межрегиональный скульптурный симпозиум. По итогам прошлого, состоявшегося в 2017 году, в Ухте, в том числе на набережной, появилось несколько интересных скульптурных композиций. А одна из работ – скульптура, изображающая птицу с герба Коми, – теперь стоит в Сыктывкаре возле Дома дружбы.

Предприятие выступает инициатором и организатором крупных спортивных и культурных событий. В 2019 году в Воркуте проведен «Арктический марафон», который собрал в общей сложности более 650 организаторов, волонтеров и любителей бега из 37 городов от 19 регионов России.

И это далеко не полный список того, что было сделано газотранспортниками Коми, и того, что пока еще в планах. Партнерство предприятия и правительства региона в области экономического, социального развития республики продолжится.

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ООО «Газпром трансгаз Ухта» от многих других предприятий отличает широко развитая система корпоративного волонтерства. Его сотрудники в разных городах и поселках реализуют сотни добровольческих проектов. Лучшие волонтеры по итогам года участвуют в конкурсе «Факел добра», самые достойные удостаиваются наград. А с прошлого года с введением номинации «проектная идея», лучшие идеи получают гранты на реализацию своих проектов.

Кроме того, традиционным стал и добровольный сбор однодневного заработка в рамках марафона «Мы – наследники Великой Победы».

– Средства направляются на ремонт квартир ветеранов, приобретение медицинской техники, мебели, благоустройство и создание мемориалов, уход за захоронениями ветеранов Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание, приобретение подарков и организацию праздников для ветеранов, подписку на периодические издания, – рассказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта». – Общая сумма перечислений работников в прошлом году – более 23,3 миллиона рублей. За пять лет сумма собранных средств составила более 117 миллионов рублей, работниками предприятия оказана помощь 760 участникам войны, благоустроено 65 захоронений, восстановлено 138 памятных мест, проведено 62 мероприятия для 6260 ветеранов, организовано 87 патриотических мероприятий, издано 11 книг, оформлена подписка на периодические издания для 5356 ветеранов,

оказана помощь 23 социальным учреждениям.

Сбор средств будет проводиться и в этом году, на что именно будут потрачены средства – на непосредственную помощь ветеранам или же, например, на восстановление мемориалов, решат на конференциях трудовых коллективов в филиалах предприятия, которое, напомним, работает не только в Коми, но и в Архангельской, Вологодской и Ярославской областях.

Также сотрудники предприятия уже пять лет собирают средства для лечения детей и взрослых. В рамках акции «По зову сердца» с 2015 года собрано 15 миллионов рублей и оказана помощь 31 человеку.