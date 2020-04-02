Сергей Гапликов сложил полномочия главы Коми

«Уважаемые жители Республики Коми!

Хочу обратиться к вам с заявлением.

Я принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми. Мое обращение сегодня было направлено президенту Российской Федерации.

Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений. Я считаю его единственно верным.

Я благодарен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие, и предложение возглавить в непростое время в 2015 году замечательный Коми край.

И хочу сказать спасибо каждому жителю республики за то, что почти четыре года назад вы поддержали меня и избрали главой Республики. Спасибо вам за годы совместной работы, за вашу прямоту и требовательность.

Не буду скрывать, работа в республике никогда для меня не была простой. Но она всегда была честной.

И в первую очередь, я требовал от себя полной самоотдачи и постоянного повышения профессионализма в отстаивании интересов жителей Коми края.

Я благодарен каждому, с кем мы вместе, бок о бок, трудились все это время. Многие из наших планов были реализованы, а что-то не удалось. За это я прошу у вас прощения.

Так совпало, что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни.

Я уверен в том, что вся проводимая нами работа, станет реальным подспорьем и надежным фундаментом для последующей борьбы с возникшими проблемами, которую будет проводить новое руководство региона.

Уважаемые жители Республики Коми, мира и добра вам! Берегите себя и своих близких! И будьте здоровы!»