Сергей Гапликов сложил полномочия главы Коми

«Уважаемые жители Республики Коми!
Хочу обратиться к вам с заявлением.
Я принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми. Мое обращение сегодня было направлено президенту Российской Федерации.
Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений. Я считаю его единственно верным.
Я благодарен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие, и предложение возглавить в непростое время в 2015 году замечательный Коми край.
И хочу сказать спасибо каждому жителю республики за то, что почти четыре года назад вы поддержали меня и избрали главой Республики. Спасибо вам за годы совместной работы, за вашу прямоту и требовательность.
Не буду скрывать, работа в республике никогда для меня не была простой. Но она всегда была честной.
И в первую очередь, я требовал от себя полной самоотдачи и постоянного повышения профессионализма в отстаивании интересов жителей Коми края.
Я благодарен каждому, с кем мы вместе, бок о бок, трудились все это время. Многие из наших планов были реализованы, а что-то не удалось. За это я прошу у вас прощения.
Так совпало, что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни.
Я уверен в том, что вся проводимая нами работа, станет реальным подспорьем и надежным фундаментом для последующей борьбы с возникшими проблемами, которую будет проводить новое руководство региона.
Уважаемые жители Республики Коми, мира и добра вам! Берегите себя и своих близких! И будьте здоровы!»
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