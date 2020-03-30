В ухтинском селе Кедвавом открылся новый ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт в Кедвавоме открылся еще до революции, в тридцатых годах двадцатого века он вырос до участковой больницы, обслуживающей населенные пункты в радиусе 60 километров. А в 70-х годах больница снова была реорганизована в ФАП. Долгие годы верой и правдой служил он жителям села в старенькой избе.

26 марта состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта в новом здании. ФАП оборудован согласно стандартам, специально для него закуплены новая медицинская мебель и оборудование. Здесь размещены процедурный, смотровой кабинеты и кабинет приема, а также помещение для отдыха медицинских сотрудников. Численность обслуживаемого ФАПом населения составляет около 170 человек.

Заведующий ФАПом – фельдшер Наталья Козлова 30 лет отдала работе в этом пункте, приехав в село по распределению после окончания медучилища. После торжественного перерезания ленточки фельдшер приняла первого пациента в новом просторном кабинете.

Лина ПЕРОВА

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