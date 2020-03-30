Цены на лекарства под контролем государства

Принят закон, который позволит правительству страны регулировать розничные цены на все медицинские изделия и лекарства, не ограничиваясь перечнем жизненно необходимых и важнейших. Кабмин получил право ограничивать цены в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или необоснованного завышения цен, сообщает «Российская газета».

Цены будут корректироваться в случае повышения в течение одного месяца более чем на 30 процентов. Государство установит предельные размеры надбавок к цене производителя. Заморозить стоимость закон разрешает на период до 90 дней.

Поводом для принятия нового закона стал резкий рост цен на аптечные маски и респираторы в период пандемии коронавируса. Обычная трехрублевая марлевая повязка в считаные дни подскочила в цене до 30 рублей, а в ряде регионов ее стоимость превысила 100 рублей. По этому поводу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила три антимонопольных дела в Санкт-Петербурге, Красноярском крае и Удмуртии.

– Под действие закона, который приняли в Госдуме, попадает небольшой перечень фармацевтических товаров, стоимость которых можно будет контролировать в условиях повышенного спроса, – пояснил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

Он подчеркнул, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты регулировались государством ранее. Аптеки не рискуют их завышать уже потому, что за это могут лишиться лицензии. А вот медицинских масок в перечне нет.

– Закон своевременный и необходимый, – считает председатель правления Союза «Медресурс» Ирина Павленко. – Сегодня, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, прежде всего нужно думать о здоровье людей и пресекать любую спекуляцию, в том числе необоснованное завышение цен в аптеках.

Каждый новый перечень лекарств и медизделий, подпадающий под регулирование цен, будет определяться правительством.

Лина ПЕРОВА

Фото Валентина ТИМЧЕНКО