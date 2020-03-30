Жилье для молодых семей Ухты

27 марта в актовом зале администрации Ухты состоялось торжественное вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям.

Приветствуя участников мероприятия, мэр города Магомед Османов отметил, что Ухта является лидером республики по количеству предоставляемых соц-выплат на приобретение жилья.

– Семья – это самое святое, что есть в этом мире. Данная программа реализуется именно для того, чтобы поддержать семьи, особенно недавно созданные. Надеюсь, что эта программа будет развиваться и мы сможем оказать поддержку еще многим ухтинским семьям, – заявил Магомед Османов.

Как напомнили в пресс-службе администрации муниципалитета, программа по обеспечению жильем молодых семей реализуется в Ухте с 2007 года. За 13 лет социальные выплаты на приобретение жилья получили более 300 молодых семей.

В первую очередь в списки включаются молодые семьи – участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей. В списке на 2020 год девять многодетных семей.

В 2020 году из 151 семьи, вставшей на учет до 1 июня 2019 года, свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства получили 47 семей.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Ухты