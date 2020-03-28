Школьники бросили «большой вызов» науке

На базе детского технопарка «Кванториум» состоялся региональный трек (этап) конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Его провел Региональный центр поддержки одаренных детей. Мероприятие прошло в онлайн-режиме. Дистанционный формат конкурса выбран в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Для полной безопасности участникам предложили оставаться дома и с помощью компьютера, веб-камеры и микрофона рассказать о своих изобретениях.

«Большие вызовы» — это проектная образовательная программа, созданная Образовательным центром «Сириус» Сочи, которая включает в себя 12 научных направлений, разработанных ведущими технологическими компаниями и вузами. Ее ведущая цель – развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству.

С приветственным словом к юным талантам обратились министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин, заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Илья Суворов, председатель Экспертной комиссии, ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук Института биологии Коми Галина Табаленкова, научный сотрудник отдела сравнительной кардиологии, руководитель научно-образовательного центра «Проблемы физиологии и физической реабилитации» Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Александр Шилов, а также заместитель руководителя «Академии юных талантов» Наталья Полле. Они поблагодарили ребят за смелость в решении принять участие в конкурсе, пожелали удачи в их творческих и технических начинаниях.

— Сегодня мы приветствуем вас на интересном и увлекательном мероприятии для одаренных детей. Если вы сегодня здесь участвуете, это значит, что вы уже имеете достижения и успех в исследовательской, проектной, технической и творческой деятельностях. Ознакомившись с темами, понимаю, что созданные вами проекты ориентированы на стратегию научно-технологического развития Российской Федерации. Поверьте, это очень серьезный шаг, ведь за вами будущее России, — отметила Наталья Якимова.

Участниками регионального этапа конкурса стали обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений из Сыктывкара, Ухты, Воркуты, Сосногорска и села Усть-Уса (Усинск). Все они — победители муниципального этапа конкурса.

Некоторые выступали с проектами в одиночку, некоторые – в командах. Всего было представлено 18 проектов в нескольких тематических направлениях: «Агропромышленные и биотехнологии», «Когнитивные исследования», «Умный город и безопасность», «Новые материалы», «Беспилотный транспорт и логистические системы».

На каждого участника отводилось по 10 минут: 7 минут – на выступление, 3 минуты – на вопросы экспертов и ответы участников.

Юных талантов оценивало экспертное жюри, в числе которых научные сотрудники Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, преподаватели СГУ имени Питирима Сорокина, Академии госслужбы, Сыктывкарского лесного института и Сыктывкарского лесопромышленного техникума. Критерии оценки: целеполагание, анализ области исследования, методика исследовательской деятельности, качество результата, самостоятельность, индивидуальный вклад в работу.

После выступлений участников экспертной комиссией были подведены итоги и названы имена победителей. Победителями Регионального этапа конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» стали:

— Артем Терентьев, набравший 33 балла за проект «Эпифитные лишайники как биоиндикаторы загрязнения воздуха города Сыктывкара»;

— Андрей Литовец, получивший 34,5 баллов за свою работу «Создание умного устройства и интерфейса для его работы с голосовым помощником «Алиса».

Победители и призеры соревнования будут приглашены на заключительный конкурсный этап, который будет состоять из двух туров: выполнения заданий от экспертного жюри и индивидуального собеседования, по итогам которых решится, кто будет защищать свой проект уже в Образовательном центре «Сириус» Сочи.

Организатор Регионального трека (этапа) конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2019-2020 учебном году — Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в области искусства, спорта и наука в Республике Коми «Академия юных талантов» при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми