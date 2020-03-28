День голосования по поправкам к Конституции перенесен

Из-за пандемии COVID-19 в России следующая неделя объявлена нерабочей. Однако все госучреждения, аптеки, банки, магазины для граждан будут открыты. Всероссийское голосование по конституционным поправкам, ранее назначенное на 22 апреля, переносится на более поздний срок. Правительство должно обеспечить дополнительные меры по поддержке крупных предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Об этом в своем телеобращении к гражданам России заявил президент страны 25 марта.

По словам Владимира Путина, абсолютным приоритетом для государства является здоровье людей, и потому в зависимости от эпидемиологической ситуации будет принято решение о голосовании по поправкам к Конституции.

– Возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с предварительно определенной датой 22 апреля. Вы знаете, насколько серьезно я к этому отношусь. И, конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества, – заявил президент. – Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому я считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И, только опираясь на профессиональные мнения, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования.

Лина ПЕРОВА

Фото news.puls51.ru