Детсады переходят на режим дежурных групп

Детские сады республики продолжат работать в период всероссийских выходных с 30 марта по 3 апреля в формате дежурных групп. Приниматься будут только дети тех родителей, на которых не распространяется действие указа президента об объявлении в России нерабочих дней. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.

В минобразе рекомендовали администрациям муниципальных образований сформировать в детских садах группы по присмотру и уходу за детьми тех родителей, которые продолжат работать на следующей неделе. В данный момент администрациями детских садов организован сбор информации по наполняемости групп с учетом индивидуальной потребности каждой семьи.

– Еще один важный акцент, на который я обращаю внимание: гарантии зарплаты воспитателей и работников дошкольных образовательных организаций по работе в выходные дни будут соблюдены в полной мере. Дальнейшие официальные разъяснения по работе детских садов, школ, техникумов, колледжей и организаций дополнительного образования регион ждет в кратчайшие сроки от Министерства просвещения России. Как только они появятся, мы сразу проинформируем, – подчеркнула Наталья Якимова.

Галина ГАЕВА

Фото mebelny-komfort.ru