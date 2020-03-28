Правила нерабочей недели

Часть граждан России со следующей недели уйдет в незапланированный оплачиваемый отпуск. О такой мере борьбы с распространением коронавируса 25 марта объявил президент страны Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам. В своем обращении он также анонсировал дополнительные меры поддержки для населения и бизнеса и призвал граждан оставаться дома. Решения, озвученные главой государства, глава республики Сергей Гапликов назвал руководством к действию.

26 марта Сергей Гапликов провел заседание регионального кабмина. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Коми, в рамках превентивных мер по снижению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции заседание прошло в режиме видеоконференц-связи.

Открывая заседание, глава региона прокомментировал обращение президента к жителям страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в мире.

– Президентом принято беспрецедентное решение – объявить следующую неделю нерабочей, причем с сохранением заработной платы, – обратился к участникам заседания Сергей Гапликов. – Однако мы с вами продолжаем работать в усиленном режиме, держать ситуацию под контролем. Необходимо сделать все для того, чтобы все сферы, отвечающие за жизнеобеспечение, работали без сбоев. Это касается жилищно-коммунального комплекса, медицинских учреждений, аптек, магазинов, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Президент акцентировал внимание на обязательном выполнении социальных гарантий, внедрении новых механизмов поддержки самых уязвимых в связи с нынешней ситуацией категорий граждан – это семьи с детьми, те, кто оказался на вынужденных больничных или рискует потерять работу. Глава государства озвучил ряд мер, направленных на сохранение ситуации на рынке труда, на поддержку малого и среднего бизнеса.

– Для нас обращение президента России – это руководство к действию, – подчеркнул Сергей Гапликов. – В республике в максимально короткие сроки должна быть организована работа, необходимая для выполнения всех решений президента.

Оперативным штабом правительства России поставлена первоочередная задача перед субъектами страны в кратчайшие сроки увеличить объемы тестирования на коронавирусную инфекцию, привлекая для этого региональные медицинские учреждения и частные лаборатории, имеющие соответствующее оборудование, персонал и допуски. В Коми эта работа уже ведется. При поддержке минздрава республики региональное управление Роспотребнадзора получит дополнительное оборудование для увеличения количества проводимых тестов. Поддержку республике окажет и соседняя Кировская область.

– Благодаря поддержке коллег из Кирова мы сможем проводить до 750 тестов в сутки. Первая проба уже отправлена. Теперь у нас есть мощности, которые позволяют решать эту задачу быстрее и оперативно проверять всех, кто находится в зоне риска, – сообщил Сергей Гапликов.

Руководитель региона также отметил, что Сосногорская швейная фабрика приступила к активному этапу производства средств индивидуальной защиты – масок и костюмов.

Напомним, в республике, по официальным данным, зафиксировано три подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Один из заболевших выздоровел. Еще двое больных с коронавирусом выявлены в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара. Медработники и пациенты этой больницы находятся на двухнедельном карантине. По Сыктывкару стали распространяться слухи о том, что один из больных коронавирусной инфекцией скончался. Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин в своем обращении к жителям региона заявил, что в республике нет ни одного случая смерти от COVID-19, и призвал верить только официальной информации:

– В республике существует только один-единственный источник достоверной информации – это оперативный штаб, который в ежедневном режиме публикует актуальную и проверенную информацию, а также сводки республиканского управления Роспотребнадзора.

Дмитрий Березин подтвердил, что в эжвинской больнице выявлены два случая заболевания, и сообщил, что один пациент наблюдается на дому, второй находится на лечении в Республиканской инфекционной больнице, состояние обоих удовлетворительное.

– Мы делаем абсолютно все, что в наших силах, чтобы уберечь и защитить вас от массового распространения инфекции. Я искренне прошу вас, помогайте нам: исполняйте рекомендации минздрава и Роспотребнадзора, доверяйте только официальной информации и не участвуйте в той бредовой истерии, которая творится в слуховой среде и интернет-комментариях, – призвал министр здравоохранения.

Полиция Коми тоже рекомендует верить только информации из официальных источников. Сотрудники МВД напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Штраф может составить от 30 до 100 тысяч рублей.

В связи с нерабочей неделей ряд организаций приостанавливают свою деятельность, некоторые ведомства меняют режим работы. Гражданам рекомендуется ограничить посещение мест массового скопления людей, в том числе органов госвласти, документы по возможности направлять в электронном виде.

Тем, кто не будет работать в эту неделю, рекомендовано отказаться от идеи отправиться в туристическую поездку в другие регионы страны, да и после 5 апреля – ограничить поездки, в том числе во время трудовых отпусков. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно – с 28 марта до 1 июня – приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и курортах. Ограничения не коснутся тех, кто находится в служебных командировках.

Для тех, кто сейчас находится в санаториях, должны быть обеспечены условия для самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления.

Властям регионов также рекомендовано до 1 июня приостановить деятельность горнолыжных трасс и объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, до 5 апреля приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Как сообщила администрация Сыктывкара, на следующей неделе все автобусы в столице Коми будут работать по расписанию выходного дня, поэтому тем жителям города, кто продолжит трудиться в обычном режиме, необходимо учесть этот факт при планировании передвижений.

Людмила ВЛАСОВА

Фото ГБУЗ РК «Усинская ЦРБ»