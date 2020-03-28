Алексей Ходоров возглавил управление Росгвардии

Сергей Гапликов провел рабочую встречу с заместителем командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии России, генерал-майором полиции Андреем Бакуменко и временно исполняющим обязанности руководителя регионального управления Росгвардии, полковником полиции Алексеем Ходоровым, сообщает пресс-служба главы Коми.

– Решением директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова временно исполняющим обязанности руководителя Управления Росгвардии по Республике Коми назначен полковник полиции Алексей Ходоров. Служба в органах внутренних дел Алексея Георгиевича началась с 1990 года на должностях командного состава Министерства внутренних дел, Росгвардии, – представил нового руководителя Андрей Бакуменко.

– Все задачи, к которым мы привлекаем Росгвардию, сегодня решаются. Я искренне благодарю и руководство Росгвардии, и командование Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации за то, что максимально оперативно реагируют на наши запросы. Время сейчас непростое, но уверен, что опыта и профессионализма Алексея Георгиевича хватит для решения наших совместных задач, которые сегодня перед нами стоят, – отметил Сергей Гапликов.

Алексей Ходоров родился 4 июля 1969 года в Мурманске. Его служба в органах внутренних дел началась в 1990 году. За период службы был награжден орденом «За личное мужество», медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка» и другими наградами.

Лина ПЕРОВА

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