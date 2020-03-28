Общественники подписали соглашение о взаимодействии

Несмотря на пандемию коронавируса и перенос из-за этого сроков проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, общественные палаты регионов продолжили работу по подбору наблюдателей за процедурой голосования. Общественная палата Коми уже объявила о наборе добровольцев, которые от ее имени будут контролировать ход народного волеизъявления. Кроме того, кандидатуры своих наблюдателей могут предложить общественные организации и объединения республики. Подписание соответствующего соглашения о взаимодействии состоялось в минувшую среду.

Непосредственно перед подписанием к лидерам общественных организаций обратилась директор исполнительной дирекции Общественной палаты Александра Афонина, которая напомнила, что миссия наблюдателей – подтвердить легитимность общероссийского голосования по поправкам в Конституцию:

– Основная задача наблюдателей – показать обществу, как проходит голосование – с нарушениями или без. Если есть нарушения, с этим нужно разобраться: имеет оно место на самом деле или это фейк. С фейками, конечно, нам придется бороться. Вы сами видите, какое у нас информационное пространство – донести до людей достоверную информацию очень сложно.

Она добавила, что в помощь активистам Ассоциация независимого общественного мониторинга подготовила доклад, разъясняющий основные положения по внесению поправок в Конституцию. В докладе приводится исторический аспект, как Конституция эволюционирует вместе с обществом и государством, сравнивается порядок изменений в документ с мировым опытом, показывается, насколько необходимо сегодня вносить поправки в основной закон в связи с тем, что общество за прошедшие 30 лет претерпело серьезные изменения.

Также Александра Афонина напомнила, какие требования предъявляются к тем, кто желает стать общественным наблюдателем:

– Им может стать любой гражданин, достигший 18 лет, не имеющий судимости, не занимающий государственный пост и не являющийся иностранным агентом. Общественная палата с удовольствием рассмотрит кандидатуры, предложенные общественными объединениями.

От имени руководства Общественной палаты соглашение подписала зампред палаты Любовь Гурьева. От общественных организаций свои подписи поставили лидер региональной организации «Союза женщин России» Галина Лапшина, председатель Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Людмила Жукова, председатель исполкома МОД «Коми войтыр» Алексей Габов, председатель Коми республиканской общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения (Союз десантников) Юрий Беляцкий, вице-президент исполнительной дирекции регионального отделения работодателей Союза промышленников и предпринимателей Вячеслав Рудой, председатель регионального отделения ДОССАФ Эдуард Мостовой, руководитель исполкома Коми региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана Александр Рассохин, председатель Общественной наблюдательной комиссии Республики Коми Эдуард Бушуев, председатель исполкома регионального отделения Ассоциации юристов России в Коми Сергей Усачев, руководитель исполнительной дирекции Ассоциации совета муниципальных образований Республики Коми Юрий Болобонов и руководитель исполнительной дирекции АТОС Дмитрий Сизев.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы Общественной палаты